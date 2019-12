Hace reportaje sobre detección temprana del cáncer y le salva la vida

Kristen Dahlgren lleva trabajando como periodista para la cadena estadounidense NBC News desde hace más de diez años. Uno de sus recientes reportajes era sobre la detección temprana del cáncer y la información le hizo notar cambios en su organismo, que la llevaron a acudir a revisión médica, donde le diagnosticaron cáncer de mama en segunda etapa.

Dahlgren dice que notó una hendidura en uno de sus pechos, lo que le hizo recordar su reportaje de 2016 sobre un estudio que constató que una de cada seis mujeres con cáncer de mama se presentan al médico con síntomas diferentes al típico nudo, que incluyen cambios en los pezones, la aparición de hendiduras, hoyuelos, dolor o enrojecimiento.

"Recuerdo que pensé que la historia iba a salvar vidas. No tenía ni idea de que la vida que iba a salvar sería la mía", cuenta ella, quien tiene antecedentes de cáncer en su historial familiar.

Insiste ahora como recomendación acudir al médico ante cualquier síntoma, incluso si no ha aparecido nada en la mamografía, ya que ésta es sólo un 87 % efectiva. "Puede no ser nada. A menudo no es nada. Pero una visita a su médico es una manera fácil de asegurarse de eso", agrega.

DA.