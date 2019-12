Encuentra un cierre de ropa dentro de su pay

Kelly Marek, que vive en Utica, Nueva York, denunció a través de una publicación en Facebook que compró unos pays en la tienda Walmart de su localidad y su hija de 10 años descubrió dentro de la comida un pedazo de metal.

"Ella comenzó a ahogarse y descubrimos que había una cremallera en el pastel de manzana", escribió Marek en su publicación, que acompañó con varias imágenes del hallazgo, detalla el New York Post.

La mujer llamó a la tienda y pidió hablar con el supervisor, pero la respuesta que recibió fue: "Me dijeron que iban a sacar los pasteles de los estantes, llamar a la oficina principal y luego volver a llamarme. Nunca me volvieron a llamar y no los sacaron del estante. No queremos que nadie más salga lastimado".

Por su parte Walmart dijo en un comunicado: "Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes los productos de calidad que esperan, y nos tomamos esto en serio. Estamos investigando esto con el fabricante y, mientras tanto, por precaución hemos eliminado el producto de los estantes de esta tienda".

Según los reportes, Walmart no es quien horneó los pasteles, sino la empresa Table Talk Pies con sede en Massachusetts. El presidente de Table Talk, Harry Kokkinis, le comentó al respecto al New York Post: "Cada pastel que se produce en nuestras instalaciones pasa por un estricto proceso. Dicho esto, tomamos muy en serio el reclamo de uno de nuestros consumidores y actualmente estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre este asunto".

