Recetas para la vida

Cuando uno recibe un regalo se siente emocionado y querido (aunque sea solo el segundo que lo recibe.) Los regalos tienen la virtud de poner una sonrisa en la cara. Los regalos pueden aligerar problemas o disminuir tensiones. También pueden cambiar la energía y siempre son bien recibidos.

Los regalos son muestras de aprecio. Son una forma concreta que expresan gratitud. Ya sea porque son una buena razón para elogiar o solo porque se tiene el gusto de dar. Los regalos tienen dos extensiones o perspectivas distintas. Por un lado, se encuentra la persona que da el regalo y por el otro esta la persona que lo recibe. Un mismo regalo, dos acciones opuestas, dar y recibir.

Lo mejor de esta polaridad es que ayuda a que los polos opuestos terminen en el punto medio con una misma expresión… GRATITUD. Una virtud que une dos extremos y crea conexión emocional.

Hay personas que saben dar, y cuando lo hacen, lo hacen con gusto. Son almas generosas que se satisfacen con el hecho de dar y de hacer feliz a otros, sin pensar en el beneficio que ellos pueden obtener. Buscan regalos que son significativos y especiales enfocados en la persona que va a recibir.

Este tipo de personas, aprecian las pequeñas cosas. Tienen carácter positivo, son más alegres que otros, y tienen una buena calidad de vida.

Sus regalos tienen impresa la intensión, el tiempo y el cuidado de todos los pequeños detalles y el entusiasmo que le pusieron a regalo que dieron.

Hay personas que no saben dar, les cuesta mucho trabajo pensar en otros y cuando dan piensan en sus gustos, sus necesidades personales y las proyectan en forma de regalo. El dar para estas personas representa una perdida, si no es algo que les beneficia. Son personas centradas en sí mismas, poco sensibles a los intereses y las necesidades de los demás.

Este tipo de personas, se pueden caracterizar como gente que solo toma, agarra, saca provecho y son egoístas.

Sin querer lastiman con indiferencia, falta de tolerancia y están desconectados de la gente que les rodea. Tristemente no saben agradecer y no valoran el esfuerzo de las personas que los quiere o les rodea.

Hay otro tipo de personas, estas son las personas que miden y comparan. Solo dan cuando reciben y proporcionan exactamente lo que reciben. Viven calculando a los demás y no hacen, ni dan más de lo que otros no han hecho o dado por ellos Puede ser que hay gente que sabe dar y no sabe recibir. Algunos otros, les gusta recibir y no saben dar. También hay otros que no solo no saben dar, ni siquiera saben agradecer, y otros que lo que reciben no es lo que querían.

Sea el tipo de persona que sea, uno siempre puede ser mejor. Saber dar, aprender a recibir y sobre todo encontrase en el medio y aprender a agradecer es el motivo y la función que los regalos dan.

Dar – Recibir

Generosidad – bondad y abundancia, dar de corazón.

Sensibilidad – consideración, posibilidad de ver y entender a los otros.

Sorpresa – curiosidad, interés estar presente.

Alegría – satisfacción personal, gozo y deseos para compartir.

Humildad – reconocimiento y agradecimiento por el cariño y las atenciones.

Dar y recibir es una virtud que nutre mi alma y me ayuda a vivir con alegría y abundancia. Doy con gusto y sin esperar nada a cambio y recibo con agradecimiento y paz. Cuando doy recibo y cuando recibo creo equilibrio y bienestar. Todas las atenciones cuentan y todos los detalles ayudan.

1. Un buen regalo requiere poner atención en los detalles. Las pequeñas cosas cuentan mucho. Saber ver lo que la persona desea o valora y podérselo dar. Y tener la sensibilidad para reconocer el esfuerzo y la atención recibida.

2. Los regalos deben de hacer sentir bien a las personas. El único propósito de dar regalos es de elogiar y expresar cariño hacia las personas. No hay que tener agendas escondidas ni expectativas irreales.

3. Los regalos no tienen obligaciones. Seria bueno que el receptor supiera agradecer y valorar lo que ha recibido, pero si no lo hace, el dar debe de ser la gratificación principal.

El mejor regalo es estar presente y reconocer que el dar y el recibir fortalece a la gratitud.