En pausa, hospital oncológico y materno

A dos años de haber sido inaugurados, los hospitales materno-infantil y el Oncológico en Saltillo, no cuentan con fecha para iniciar operaciones.

Tras la comparecencia del secretario de Salud, Roberto Bernal, en el Congreso de Coahuila, informó que los hospitales continúan en preparación.

Estos hospitales fueron construidos e inaugurados durante la pasada administración de Ruben Moreira, en noviembre de 2017, sin embargo no han iniciado labores.

En entrevista, el doctor Roberto Bernal, indicó que iniciarán negociaciones con el Instituto Nacional de Salud y Bienestar, del gobierno Federal, para determinar quién operará este hospital

"El día 19 de este mes tenemos cita en la casa de Chapultepec y tengo cita con (el titular del Instituto de Salud para el Bienestar) Juan Ferrer, para ponerme a sus órdenes y empezar las negociaciones", dijo. El secretario prevé tres meses de negociación.

"Nos cuesta mucho tenerlos parados", dijo.

En el caso del hospital Materno-Infantil, indicó que el personal y equipamiento será trasladado al nuevo edificio.

El secretario de Salud, Roberto Bernal, explicó: "Primero esperan que la Secretaría de Infraestructura entregue los hospitales. Del oncológico ya se tienen todos los equipos, yo espero que ya sea pronto, pero no depende de mí ese compromiso. Falta la instalación de máquinas, ya están ahí, pero insisto esos trámites no dependen de mi, dependen de infraestructura. En el materno-infantil, tal cual como está nos lo vamos a llevar todo, cuando esté listo. Ese no nos representa mucho problema".

Una vez que inicien operaciones, se estima que el costo por mes sea de 40 millones de pesos aproximadamente.

Durante el informe de trabajo, el secretario de Salud, Roberto Bernal, aseguró que el abasto de medicinas y material de curación alcanzó un suministro del 82 por ciento en medicamentos y 78 por ciento en material de curación.

Dijo que la Secretaría de Salud de Coahuila ha mantenido su jornada intensiva de vacunación contra la Influenza, manteniendo la distribución y aplicación de un millón de dosis en clínicas, hospitales, centros de salud y demás instituciones de salud pública, atendiendo a grupos de alto riesgo en los 38 municipios.

En el caso de capacitaciones, comentó que la Secretaría de Salud ha logrado ser la segunda entidad en el país con una Ley de Cardioprotección, entregando desfibriladores a los 38 alcaldes del estado y certificando a 13 edificios públicos y privados, así como empresas en las distintas regiones.

En lo que respecta al Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), se han instalado 4 Centros Reguladores de Urgencias Médicas (CRUM), que cuentan con 31 profesionales sanitarios capacitados, y en los que se han brindado más de 40 mil atenciones médicas.

Y en el año se atendieron 3 mil 600 videollamadas, lo que permitió al sector Salud bajar en 48 por ciento el envío de ambulancias y optimizar el servicio de emergencias.