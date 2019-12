'Soy tu mejor amigo, soy Santa Claus'; niñas son víctimas del acoso de un hacker

Según comentó a medios locales Ashley LeMay, del Condado de DeSoto, en Misisipi, EUA, instaló cámaras de vigilancia en la habitación de sus tres hijas para poder monitorearlas desde su celular en los turnos nocturnos de su trabajo, sin embargo, se encontró con una desagradable sorpresa.

El video que compartió en redes sociales muestra la habitación con su pequeña hija Alyssa de 8 años, quien se nota visiblemente confundida e incómoda ante la presencia de una desconocida voz en el cuarto.

"Soy tu mejor amigo, soy Santa Claus", se escucha pronunciar a una voz masculina después de que la menor preguntara quién era.

De acuerdo a las palabras de Ashley, su hija le había comunicado antes que escuchaba ruidos extraños y música que no sabía de dónde provenían tras la instalación de la cámara.

La madre que labora como enfermera, añadió que compró el sistema de seguridad durante las ofertas del Black Friday, además dijo que tras el incidente desinstalaron inmediatamente la cámara.

'I'm your best friend, I'm Santa Claus'



Hacker talking to 8 y/o through a Ring security camera, in HER bedroom



Now, that's what I call security



So, the cops/bad guys



ALL get free access to 'your' Ring



Why I use my own security cameras



Note: Parents Spying on a 8 y/o pic.twitter.com/QC0FvIoN86