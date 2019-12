Rana viaja de Ecuador a Reino Unido en una caja de plátanos

Empleados de la cadena de supermercados Tesco en Reino Unido encontraron una rana en una caja de plátanos que habían llegado a su sucursal en la ciudad de Northampton, desde Ecuador.

Se trata de una rana arbórea macho, que sobrevivió al viaje de 5700 millas, 9173 kilómetros, informa la agencia South West News Service.

Los empleados se pusieron en contacto con la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), que se llevaron a la rana, apodada Juan, para cuidarla.

"Debe haber sido una experiencia terrible para Juan, viajar todo el camino en una caja de plátanos y aparecer en Northampton", comenta Greg Hagen, oficial de recolección de animales de la RSPCA.

"Pero el personal lo había cuidado muy cuidadosamente hasta que pude llegar allí, lo cual fue muy amable de su parte y, afortunadamente, estaba en buenas condiciones y podía ser trasladado a un especialista, donde estará bien cuidado", agrega Hagen.

DA.