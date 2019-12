Nuestro Recomendado

En 1936, los Schwart, una familia de inmigrantes desesperada por escapar de la Alemania nazi, se instala en una pequeña ciudad de Estados Unidos.

El padre, un profesor de instituto, es rebajado al único trabajo al que tiene acceso: sepulturero y vigilante de cementerio. Muy pronto los prejuicios de la ciudad y la propia fragilidad emocional de la familia tienen como consecuencia una tragedia indescriptible: la joven Rebeca Schwart, la hija del sepulturero, perdida y en un intento de dejar el pasado tras ella, se va a mover por toda América a través de una serie de fracasos matrimoniales, en búsqueda de algún lugar y alguien a quien poder pertenecer, una odisea de riesgo erótico e intrépida imaginación. Una gran novela americana: la historia de un personaje, Rebecca, que se reinventó a sí misma. Joyce Carol Oates ha creado una pieza magistral de realismo mítico y doméstico, excepcionalmente emotiva y provocadora: un testimonio íntimo de la resistencia del individuo. En esta novela prodigiosa la violencia actúa como un faro iluminando una cultura y una época.

“Oates evoluciona sin descanso como artista, explorando continuamente nuevos aspectos de la vida americana... La literatura es para ella un único género en el que trabaja con total inventiva, adaptando temas clásicos, homenajeando a grandes maestros, escribiendo en diversos estilos y formas, siempre fiel a su propia e intensa imaginación. Sólo nos queda rendirnos ante la todopoderosa fuerza de las virtudes de Joyce Carol Oates.” dice The New York Review of Books

Escritora americana. Es autora de cuentos, relatos cortos, teatro, ensayos, poemas, libros juveniles e infantiles y especialmente novelas, algunas de las cuales las ha firmado con los seudónimos de Rosamond Smith y Lauren Kelly.

De entre su obra destacan títulos como Qué fue de los Mulvaney, Monstruo de ojos verdes, La hija del sepulturero, Bestias, entre otros. Su nombre ha sido propuesto en varias ocasiones para el Nobel de literatura y también llegó a ser finalista del Pulitzer en 1992 por su obra Agua Negra.