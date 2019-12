Asegura AMLO que Presidencia ha gastado 75% menos que con Peña Nieto

El presidente Andrés Manuel López Obrador "presumió" haber gastado este año 75% menos en la Oficina de la Presidencia que su antecesor, Enrique Peña Nieto.

En conferencia de prensa, dijo que durante el último año de Peña se gastaron 3 mil millones de pesos en la administración de la Presidencia, mientras que en su primer año en el cargo, el gasto fue de 800 millones.

"¿Cómo se explica que el año pasado la presidencia haya ejercido 3 mil millones de pesos pero ahora se están ejerciendo 800 millones?, ¿Estamos mejor? Cuando menos estamos iguales", dijo el mandatario.

"He recorrido el país y no me ha faltado dinero para pagar costos de avión, hoteles y lo que se necesita para los que me acompañan", afirmó.

En este tema, dio a conocer que será la próxima semana cuando se nombre al sustituto de Margarita Ríos Farjat, quien era titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la semana pasada fue nombrada integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se buscará que el reemplazo de Ríos Farjat sea una persona "íntegra y honesta" puesto que se necesita aumentar la recaudación de impuestos.

"Hemos cuidado mucho que se encargue la labor de la recaudación de impuesto a gente honesta. Por eso lo de Margarita Ríos, quien pasa a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La semana próxima vamos a nombrar al próximo director del SAT que tiene que tener las mismas características de Margarita Ríos, que es una persona íntegra y honesta y eso ayuda mucho", dijo.