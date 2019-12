Cuestionario Proust 2019: nuevas preguntas y respuestas

Desde hace muchos años, en las páginas de esta casa editora establecí la costumbre de responder el cuestionario Proust cada diciembre. Con el paso del tiempo y la evolución de mi circunstancia, las respuestas han variado un poco. Sin embargo, lo fundamental no cambia. Hoy, ante el fin de una década y el comienzo de otra, me aboqué a la tarea de encontrar nuevas preguntas.

El cuestionario Proust es una especie de "test" de la personalidad que popularizó el legendario escritor Marcel Proust, ya que cuando se lo hicieron, sus respuestas fueron muy inteligentes e ingeniosas.

La felicidad, si no se tiene, hay que inventárnosla. Para mí, felicidad es estar "con la gente que me gusta", como dice la canción.

Extraviar el interés, que la vida pierda sus colores. Sin embargo, cada día encuentro más motivos para seguir adelante y causas por las que luchar. Soy de retos y batallas. Si no existen, los invento.

Pensar y dudar en exceso. Sigo en el intento de aligerarme y viajar cada vez más liviano. Ahí la llevo.

La hipocresía y la falsedad. Mi gente cercana, en la que verdaderamente confío, es auténtica y siempre me dice lo que está pensando. La honestidad no observa matices; se es de una pieza o no se es. Punto.

Cada vez juzgo menos porque yo mismo estoy plagado de defectos e imperfecciones.

Dicen que tengo un gran corazón. Trato de esconderlo porque habito en un mundo hostil que confunde bondad con estupidez.

Admiro a las personas que luchan por lo que creen y hacen lo que les gusta. ¡Hay que hacer lo que nos gusta! Ahí radica la felicidad: en saber elegir y disfrutar.

Perder el tiempo. No suelo hacerlo porque cada vez tengo menos vida que desperdiciar.

Estoy motivado, lúcido y optimista. Los caminos que elegí me encantan. Habré de transitarlos lleno de curiosidad, interés y ganas de seguir aprendiendo.

Cuando existe el riesgo de lastimar a algo o alguien. No me gusta hacerlo, herir es mi última opción.

La añoranza y los recuerdos en ocasiones nos llevan a pensar que fuimos felices en determinado tiempo o espacio. La memoria suele ser muy engañosa. Es cierto que a los seres humanos nos alimenta recordar, pero a veces el recuerdo lastima porque no existe una máquina que nos conduzca de vuelta a lo que alguna vez fuimos.

Hago propio "Carpe Diem", el lema de la Sociedad de los Poetas Muertos, una de las películas que más me mueve. Habla de la muerte, pero también de la vida, de saber aprovechar cada minuto del día porque el presente y la oportunidad que tenemos de convertirlo en algo maravilloso jamás volverá.

Soy feliz aquí y ahora porque el futuro no ofrece garantías.

Mi familia y mis amigos. En lo material soy bastante desprendido. Acumulo cariño y sumo personas. El dinero, si bien muy importante, va y viene, y si no se sabe manejar con elegancia, a lo único que nos conduce es a la infelicidad y el vacío.

La lealtad. Por cierto, la lealtad siempre debe ser recíproca. Si no la hay, cualquier relación humana termina convirtiéndose en mera conveniencia, interés o rutina.

De no haber puesto límites. Qué bueno que ya aprendí. Como a Gabriel García Márquez, me tomó 40 años saber decir "hasta aquí llegué" con tal o cual cosa, situación o persona. Ya no me tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones.

No existe peor muerte en vida que la indefinición.

Vive y deja vivir. Siempre he sido un alma libre y no me gustan las imposiciones, por ello trato de ser congruente y no pretendo condicionar a mi entorno.

Rodeado de amor. Así me iré, estoy seguro. Cosechas lo que siembras.

2018, en todos los ámbitos, resultó un periodo complicado, pero la vida me dotó de una resistencia a prueba de balas. Fui entrenado para crecerme ante el castigo y resurgir.

Me encargué de que 2019 resultara maravilloso y lo cerraré en mis propios términos. Nada ni nadie me dobló.

Ese es mi mayor logro: el no haber perdido el entusiasmo ni las ganas. La risa, quizá el mejor recurso que tengo frente al dolor y las pérdidas de toda índole, esa nada ni nadie me la logró arrebatar.

Fracasaron.