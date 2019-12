ICED incumple pago a artistas laguneros

Del 4 al 20 de octubre se llevó a cabo este año el Festival Revueltas, organizado por el Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED), que en su presentación en Gómez Palacio, se mencionó que en esa ocasión se cambiaría el formato para darles más participación a los artistas locales. Fue así que se arrancaron actividades y algunos creadores de la región fueron convocados.

Ahora, a más de un mes de su conclusión, algunos artistas han manifestado descontento con los organizadores por la falta de un pago que se les prometió a cada uno por su participación.

La poeta Isabella Ibarra y el dramaturgo Ignacio Garibaldy López, son dos de los creadores que han alzado la voz y han denunciado las inconsistencias de este festival y sobre todo señalan la falta de seriedad de Socorro Soto, directora del Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED), persona que dicen, que con la su falta de respuesta minimiza su trabajo artístico.

"Más que estar enojados por el incumplimiento de pago que pudiera ser, mínimo si lo quieres ver así, la molestia es no saber quién se está quedando con ese dinero, a dónde se están desviando los recursos porque la última declaración que nos dieron fue que ya no había recurso, que por el momento no se iba a pagar y luego nos traían a vuelta y vuelta", comentó Isabella, quien participó con la presentación de su libro de poemas Rumbo al quebranto, actividad que le sería remunerada con mil 500 pesos.

Cabe mencionar que la poeta firmó su contrato después de haber presentado el compendio. El mismo caso vivió el artista plástico Oswaldo Luévano, quien diera una charla entorno a la vida de los hermanos Revuelta y su contexto histórico junto con el director de teatro Alam Sarmiento.

"Después fueron puros 'aún no esta el pago' [...] a la fecha nadie nos da solución ni definido un día de pago. El punto es que de un inicio nos hubieran dicho que era un festival sin recursos nosotros o al menos yo, hubiera tomado una decisión de participar o no, pero como nos hablaron de paga y contrato todo muy formal hasta ese momento pues acepte participar ofreciendo mis servicios para la actividad realizada en una de las salas de la Casa de la Cultura de Gómez".

Por su parte Ignacio Garibaldy cumplió en tiempo y forma, primero con la papelería que le fue solicitada para generarle su contrato y luego con la charla que brindó entorno a la dramaturgia. Su paga, le dijeron, sería de 2 mil pesos, cantidad que no ha recibido.

"En esa misma situación estamos otros cuatro artistas, hemos sido los que en este momento hemos levantado la voz, porque ya es injusto que el pago no se haya realizado hemos seguido todas las indicaciones".

Aunque hasta el momento sólo cuatro creadores han denunciado, Isabella, asegura que son entre 15 y 20 los que se encuentran en la misma situación.

Cabe mencionar que tanto ella como Ignacio, fueron convocados directamente por Teresa Muñoz, que para el tiempo del Festival Revueltas se desempeñaba como coordinadora de literatura en la Biblioteca José Santos Váldes de la Casa de la Cultura de Gómez Palacio. Fue ella misma que ante la situación antes descrita, declaró que ella sólo fungió como vínculo y la responsabilidad de los pagos no recaen en sus funciones "independientemente de que yo ya no estoy trabajando ahí, he estado al pendiente en comunicación tanto con Héctor Escamilla (coordinador del festival en La Laguna), como con Jerónimo Franco (contador), para ver que ha pasado con esos pagos, la respuesta es siempre la misma. Es un pago que viene de Durango, pero ahí si cabe aclarar que yo ni manejo dinero y no estoy capacitada para reclamar ese pago".

Héctor Escamilla, coordinador en La Laguna del Festival Revueltas, dijo sobre el retraso en el pago que "son cosas de las cuales yo no tengo el dato. En la coordinación de La Laguna no manejamos recursos ni contratos, siempre vinieron de Durango a firmar los contratos y de allá mismo se hicieron las transferencias, por la Coordinación de La Laguna no pasó ni un sólo peso. Por eso yo no tengo esa información, ¿si me explico? Desde un principio, cuando se nos invitó a trabajar, era para lo operativo, para la coordinación operativa del festival y ya el ICED, junto con la Secretaría de Finanzas, se hicieron cargo de los pagos".

Por su parte Socorro Soto Alanís, directora del Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED) expresó por medio de una llamada telefónica: "En primer lugar, una disculpa a quienes todavía les tenemos algún adeudo. La verdad es que hemos terminado de pagar a la mayoría. Sí nos faltan algunos artistas todavía, pero esperamos a la brevedad posible poderles pagar. En primer lugar, como le digo, una disculpa son asuntos del mismo festival, son muchos contratos, convenios, requisitos pero estamos en gestoría permanente con Secretaría de Finanzas, en cuanto nos depositen haremos el pago de manera inmediata".

Puntualizó que el pago se retrasó por problemas administrativos . "De 800 artistas (que participaron en el festival), prácticamente digo que el 90 por ciento está cubierto (en pago), pero esos que nos faltan, en estos días, sin duda, haremos el pago".