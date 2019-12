Continúan abiertos diversos procesos de investigación sobre Guardería ABC

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que siguen abiertos procesos de investigación en torno a la tragedia de la Guardería ABC ocurrida el 5 de junio de 2009.

"Sigue abierto el proceso penal, incluso retomando los criterios que había establecido uno de los ministros de la Corte respecto al caso, está abierta toda la investigación", dijo en víspera de la reunión que sostendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador con los padres de las víctimas de dicha guardería.

El funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) destacó que durante dicho encuentro que se llevará a cabo en Sonora (en el que estará el director general del IMSS, Zoé Robledo), se abordarán los avances de la investigación, incluso la construcción de un memorial a las víctimas.

A pregunta expresa, comentó que están a la espera de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para conocer los términos del proceso de reparación integral para las víctimas.

Encinas Rodríguez pidió poner en el centro de atención a las víctimas por encima de los intereses que hay en torno a los casos que atiende ese órgano.

“Son polarizaciones inducidas, que es parte del comportamiento de un proceso que se politiza, que a mí no me asusta y que hemos vivido toda la vida. Entonces no es ningún problema, pero sí quiero que se vaya diferenciando para que no nos quedemos con la carga”, expresó.