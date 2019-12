VIDEO: Reportera vive bochornoso momento al recibir un golpe en los glúteos

Los hechos trascendieron durante el maratón de Savannah, en Georgia, mientras Alex Bozarjian, realizaba un reportaje para la cadena de televisión WSAV-TV.

Tal como se observa en el clip, varios participantes de la carrera se aproximan a la mujer para saludar a la cámara, sin embargo, uno de los hombres que pasó cerca de la mujer terminó por darle una palmada en su retaguardia. Detalle que incomodó a Alex, según se aprecia su reacción en el clip.

Por medio de redes sociales la reportera expresó su enfado ante este incidente, cuyo responsable fue identificado como Tommy Callaway, de 43 años, esposo y padre de dos.

Ante lo sucedido, el hombre ofreció disculpas a Bozarjian y comentó para Inside Edition, que su intención no era molestar a la mujer y que no se fijo en dónde tocó debido a lo rápido que fue el momento.

Pese a que Callaway dijo que quería disculparse con Alex personalmente, ésta se negó y comentó que va a presentar cargos contra él.

"No está bien servirse del cuerpo de una mujer sólo porque lo desea. Me hizo daño, tanto física como emocionalmente", declaró la reportera a medios locales estadounidenses.

Por el momento el hombre ha sido vetado de por vida de cualquier tipo de actividad deportiva en la localidad.

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn