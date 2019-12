VIRAL: Pugs conquistan la red al sonar un claxon para que su dueño regrese

El material que fue grabado en una estación de servicio ubicada en la provincia de Nonthaburi, en Tailandia, por el conductor de una motocicleta, muestra a los canes en el interior de un automóvil azul esperando a su dueño que había bajado a pagar la gasolina. Recoge Daily Mail.

Channarong Mahun, quien tripulaba la moto, dijo a medios locales tailandeses que estaba recargando gasolina cuando se percató de la presencia de los canes en el interior del carro que estaba a su lado, por lo que decidió grabarlos, momento en el que los animales comenzaron a presionar el claxon como si estuvieran apresurando a su dueño para que regresara pronto.

"Vi al dueño entrar al quiosco para pagar la gasolina. Luego volvió a salir y fue al baño. Tardó cerca de dos minutos. Los perros deben haber sido muy impacientes", añadió Mahun.

These impatient pugs start beeping the car horn while waiting for their owner! pic.twitter.com/540ITBTDKA