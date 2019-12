Le pide a su novio que le corte el cabello y luego se arrepiente

Amyleigh Weaver, de 21 años, decidió pedirle a su novio que le ayudara a cortarse el cabello y hacerse un fleco, pero el resultado sin embargo no salió como ella esperaba.

"Solo quería que me hicieran el flequillo, así que decidí que mi novio debería cortarme el flequillo hasta que pudiera ir a una peluquería adecuada", relata la joven, cita el diario Mirror.

"Esta eta la primera vez que me cortaba el pelo. Parecía muy confiado en hacerlo y yo confiaba en él. Cogió la máquina de afeitar eléctrica y luego comenzó a cortar. Le dije qué hacer y lo dejé seguir con eso. Después de que terminó, simplemente me miró y me pidió perdón. Corrí hacia el espejo del baño, donde me di cuenta de que todo había salido mal. Me volví loca cuando vi mi flequillo. Mi novio se sintió realmente culpable. Lamento haberlo dejado hacerlo, pero al final del día es solo cabello y crecerá", recuenta Weaver.

"No recomendaría a ninguna otra chica que deje que su novio le corte el cabello, ya que probablemente todo saldrá mal a menos que sea peluquero. Sin embargo, me reí mucho, es difícil no ver el lado divertido", cierra ella, aunque asegura que no permitirá de nuevo que su novio le haga un corte de cabello.

