Pide AMLO no adelantar juicios sobre Calderón por detención de García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no adelantar ningún juicio puesto que no se tiene información sobre si el expresidente Felipe Calderón estaba enterado o relacionado con los hechos por los cuales se acusa a Genaro García Luna.

Dijo que él no hace leña del árbol caído y será la justicia la encargada de resolver el caso.

"No quiero que se piense que estamos aprovechando esta circunstancia para atacar al presidente Calderón, aún con todo el daño que nos hizo, no a mí, al país. Nosotros no odiamos, no tenemos enemigos ni queremos tenerlos, no le deseamos mal a nadie y no hago leña del árbol caído. Va a ser la justicia la encargada de resolver este asunto. No puedo adelantar vísperas ni hacer un juicio lapidario.

"No puedo condenar a nadie, ni a Calderón ni a nadie. García Luna es presunto responsable de delito y hay una investigación", dijo.

López Obrador señaló que si bien, hay que esperar conclusiones, si el expresidente está implicado no se le va a defender.

"Tiene que conocerse la investigación. No adelantar juicios, hay que esperar. Pero ni modo que si hay implicación, nosotros lo defendamos porque seríamos cómplices. Ya dijimos no a las persecuciones, no es mi fuerte la venganza pero tampoco soy cómplice de corrupción, de nadie. Eso no significa que esté él involucrado, hay que esperar a la investigación".