María Tonantzin

La celebración de las apariciones de la Virgen María en el Cerro del Tepeyac generan un fenómeno urbano de convivencia social de primordial importancia en nuestro medio. Las peregrinaciones que en todo el territorio nacional suelen tener como destino un lugar de culto católico, en nuestra ciudad tienen como puntos de partida alternativos, el Estado de la Revolución y la Alameda Zaragoza, para concluir en el Templo de Guadalupe ubicado en la zona fundacional de Torreón.

En ambos casos el camino natural es y ha sido siempre la Avenida Juárez, y aunque en el pasado en un intento de aminorar el congestionamiento de tránsito vehicular, se cambió la ruta para dirigir la procesión a través de la Avenida Matamoros, lo cierto es que resultó peor el remedio que el problema que se quiso resolver, y se regresó a la ruta original.

Hoy día en la medida en que esta manifestación de culto ha crecido de manera significativa, y de que de alguna manera se ha incentivado el regreso al centro de la ciudad con la creación de calles peatonales, la estación del teleférico al Cristo de las Noas y otros factores de orden urbanístico y comercial, las peregrinaciones se han convertido en una verbena itinerante que todas las tardes, del veinticinco de noviembre al once de diciembre, genera un corredor gastronómico en la fase terminal del trayecto.

En una sociedad como la nuestra, necesitada de actividades recreativas que sean motivo de esperanza y fortalezcan el tejido familiar y social, resulta positivo el ambiente de las peregrinaciones en las que el sentido trascendente de espiritualidad, que se expresa en el gusto por el canto de oración y los grupos de danza que exhiben con alborozo sus movimientos rítmicos y sus vestidos multicolores, se mezclan con el sentido de comunidad y la simple diversión recreativa en sana convivencia.

Lo anterior tiene como consecuencia algunos inconvenientes que es necesario atender, puesto que aparte de la necesidad de una logística de circulación vehicular que haga expedito el tránsito de vehículos en el primer cuadro de la ciudad, el paso de la multitud y la venta de alimentos preparados en cocinas ambulantes, produce una gran cantidad de desechos, que algunos calculan en una tonelada diaria de basura. La problemática que lo anterior implica, exige de un gran acuerdo ciudadano y un esfuerzo de las autoridades, para resolver el impacto al medio ambiente urbano, al menor costo posible.

En el tratamiento del tema este año, los reclamos crecientes al respecto plantean el riesgo de caer un una pendiente de confrontación entre los distintos actores sociales y gubernamentales implicados, que en los años venideros debe ser atendida con acierto y oportunidad, con el objeto de que la solución a los problemas remanentes no enfrente a quienes están hermanados en la celebración y la peregrinación rinda buenos y abundantes frutos.

Se dice que todos los mexicanos somos guadalupanos, pero no es así por fuerza de necesidad. El pluralismo y la diversidad de opiniones reconoce espacios de respeto a los que no creen, e incluso para los diversos puntos de vista con los que se acepta el fenómeno milagroso aún entre los católicos, pues es sabido que las apariciones de la Virgen Morena en los albores de nuestra historia patria, no constituyen dogma de fe.

En todo caso, el milagro se hace patente año con año en la fuerza devocional que el propio fenómeno suscrita y en la respuesta popular en masa del pueblo, que recibe la visita de María Tonantzin madre del mestizaje y cimiento de la mexicanidad, en forma renovada cada mes de diciembre. Otra parte del milagro que esperamos ver realizado a lo largo de todo el año, consiste en que los sentimientos de unidad y solidaridad que hacen que muchos mexicanos nos sintamos hijos de una misma Madre, nos reconozcamos hermanos y actuemos en consecuencia.