Las palabras tienen palabra

Lo redondo es algo que tiene forma circular, o también forma esférica que es como circular pero en 3D. También podemos decir que lo redondo es lo que tiene forma de rueda. Una rotonda es lo que en otros lugares llaman una glorieta y se llama rotonda precisamente porque es redonda, o sea porque rotonda o rotunda son palabras de la misma raíz.

La palabra rueda, redondo y sus derivados tienen una multitud de aplicaciones en sentido figurado. Se le llama mesa redonda aunque sea totalmente cuadrada. Lo de redonda se dice así porque alrededor de ella se colocan una serie de personas que opinan sobre un tema determinado.

En cambio un viaje redondo es aquel que es de ida y vuelta, aunque no sean uno inmediatamente después del otro. Tú puedes comprar un boleto redondo aunque tenga forma rectangular por ejemplo a Europa, y aunque la vuelta sea muchos días después del día en que te fuiste.

También se usa la expresión "negocio redondo" para referirnos a un negocio muy productivo, de esos de ganar ganar, donde compras "pesos a tostón", como se decía antiguamente porque el tostón era una moneda de cincuenta centavos y siempre era buen negocio comprar pesos y pagar por cada uno de ellos solamente cincuenta centavos.

Cuando llegas a un lugar y no encuentras lo que esperabas, habrás de girar en redondo, o sea que te das la media vuelta y te alejas porque no te gustó lo que encontraste. Ahora cuando llegas a la caja en muchas tiendas te dicen que si quieres redondear tu pago. Eso significa que si en el pago hay una fracción aceptas que los centavitos de esa fracción se queden ahí porque supuestamente se aplicarán a obras benéficas.

En un lugar desértico, no encontrarás una persona en tantos kilómetros a la redonda, y cuando das una cifra en cantidades aproximadas, no exactas, dirás que "en números redondos" ese será el presupuesto o el costo de la obra. A la letra tipo itálica también se le llama letra redonda y en poesía se le llama redondilla a una combinación métrica en que conciertan los versos primero y cuarto, segundo y tercero, como el que dice: Aquella noche decidióse al cabo / el revólver cogió medio nervioso/ y se lanzó a la calle presuroso / no llevaba en la bolsa ni un centavo/

¿Podría usted citar otros ejemplos?

Martha Pecina: ¿Usted sabe qué significa mi apellido?

Pecina tiene varios significados. Es un estanque de peces y también, lamento comentarle, que es un cieno negruzco que se forma en los charcos.

Se le teme más a la vejez que a la misma muerte.