Mara Gómez, titular de la CEAV

La abogada Mara Gómez Pérez fue electa por el Senado como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para un periodo de cinco años.

La presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa (Morena), tomó la protesta de la comisionada ejecutiva, quien al subir a la Mesa Directiva a recoger su nombramiento se tomó fotografías con legisladores, en un proceso transparente.

Nuevamente se informó del número de cédulas que fueron entregadas a los senadores presentes (109), se mencionaron los nombres de los legisladores ausentes (19) y se constató que el mismo número de sobres quedaron a resguardo de la Mesa Directiva.

La senadora Nancy de la Sierra Arámburo (PT) dio a conocer el resultado de la votación: 74 votos para Mara Gómez Pérez; 15 para María de los Ángeles Haces Velasco y 20 para Melba Adriana Olvera Rodríguez.

El presidente de la Comisión de Gobernación, Cristóbal Arias Solís (Morena), a nombre las comisiones dictaminadoras, incluidas las de Derechos Humanos y Justicia, dio cuenta del proceso para la elección de titular de la CEAV.

La terna fue integrada por mujeres, una abogada, una sicológa social y una profesional de las Ciencias de la Comunicación.

El senador Arias Solís dijo que condujo un proceso en el que hubo reuniones de diálogo con víctimas y comparecencias con las aspirantes. Así se evaluaron los conocimientos y se conoció su plan de actividades a realizar, a fin de dar elementos de juicio para el dictamen.

La convocatoria a los aspirantes fue emitida por el Ejecutivo, que integró la terna con perfiles que se presentaron a la auscultación prevista y, a su vez, el Senado dictaminó la elegibilidad de las participantes.

En el pleno, en la discusión de la elegibilidad de la terna, las bancadas se pronunciaron a favor y la calificaron incluso como "extraordinaria"; desestimaron acusaciones vertidas en el proceso de auscultación en el sentido de que se habían ofrecido beneficios a colectivos a cambio de su apoyo. Nadie aportó elementos que permitieran analizar señalamiento alguno, expusieron senadores en tribuna.

Por su parte, el senador sin bancada Emilio Álvarez Icaza Longoria se pronunció en contra de la terna, al señalar que una de las propuestas, Mara González Pérez, incumplía el requisito de "haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley [General de Víctimas]".

Sin embargo, las dos terceras partes del pleno dieron su voto a Mara González Pérez, luego de un contraste de posturas de Álvarez Icaza y Félix Salgado Macedonio.

Mara Gómez Pérez es doctora en Derecho por la UNAM, con licenciatura de la Escuela Libre de Derecho y al momento era secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Emilio Álvarez Icaza emitió un voto particular en contra de la terna, y adujo que en la fase del proceso de elección en el Senado "se escuchó el rechazo a la terna mayormente", incluso con denuncias. En ese sentido, "recibimos carta de 136 víctimas, 58 colectivos y sociedad civil que piden rechazar la terna", y uno de los argumentos fue que "no fueron escuchadas y no se habló con las víctimas en directo".

Un caso específico fue el de un grupo de Chichihualco, Guerrero, "que ha pedido rechazar la terna". Se trata de un colectivo que encontró 50 cuerpos, pero en el parlamento abierto se les dijo que las activistas "eran protagónicas y que no sabían de qué hablaban".

El senador por Guerrero Félix Salgado Macedonio intervino para rechazar los argumentos de Álvarez Icaza y le dijo: "Debes ser coherente; la terna es extraordinaria".