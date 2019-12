De los números a la literatura

Alfredo Loera Ramírez, es un hombre de letras, un alma literaria que no fue inmune a la seducción de las historias que se entretejen entre las páginas de los libros escritos por mentes con las que pronto se identificó.

Es lagunero y recientemente su novela "Wish you were here", escrita hace dos años, fue seleccionada dentro de la convocatorias Primera Piedra y Canto rodado que lanza la Secretaría de Cultura de Coahuila con el objetivo de que el material literario coahuilense seleccionado sea publicado.

El también colaborador de la revista Siglo Nuevo, levanta la bocina para destejer una charla en la que habla un poco de su relación con la literatura, así mismo sobre los estudios que ha realizado entorno al mundo de las letras.

Loera Ramírez expresa que se recuerda como un niño de alma solitaria que encontró en los libros una especie de respuesta a su existencia. Aunque sus padres no eran los grandes lectores, dice que en su casa había uno que otro libro que no se escapó de ser "penetrado" por su curiosidad que pronto lo llevó de la mano a conocer a autores como Dostoyevski. "Ahí fue que encontré una especie de alma gemela abstracta".

Alfredo creció y llegó la hora de elegir la carrera que lo respaldaría por el resto de su vida, curiosamente se orilló por el mundo de los números al perfilarse a la Licenciatura de Contaduría.

La razón, explicó, fue que "antes, considerar dedicarse a la literatura era como fantasioso. Pero un poco antes de salir (de la carrera de contabilidad), e influenciado por amistades, empecé a creer que podía ser una cosa factible. Me enteré de que en Torreón estaba la Escuela de Escritores de La Laguna, que en ese tiempo era dirigida por Tere Muñoz y ahí encontré una formación más enserio (hablando de literatura)".

Fue así que dejó los números y se enfocó 100 por ciento a la literatura. "Afortunadamente me dieron la beca en la Fundación para las Letras Mexicanas, estuve dos años. Y ahí realmente ya no hubo marcha atrás y luego ya hice una maestría en literatura mexicana".

Actualmente el escritor lagunero realiza una maestría en Literatura Hispanoamericana en la Universidad Veracruzana. Así mismo se desempeña como docente y editor, además se da tiempo para producir su propio material literario.

Al momento, en su haber, lleva dos libros publicados: Fuegos fatuos, publicado por la Universidad Autónoma de Coahuila en el 2010, y Aquella luz púrpura, publicado por Tierra adentro en el 2017. Se trata de dos compendios de cuentos en los que el autor lagunero proyecta astucia narrativa.

Sobre su estilo literario, él mismo dice que "puede ser fantástico pero siempre enmarcado por un realismo histórico-social".

La novela que fue seleccionada por la Secretaría de Cultura de Coahuila para ser publicada, Alfredo Loera relata, se centra en la historia de un joven que orillado, por vivir problemas familiares y existenciales, emprende un viaje al auto descubrimiento.

"Es una novela corta, son como unas 90 páginas y hace alusión a una canción de Plink Floyd y la trama se centra en un joven que no sabe qué onda con su vida [..] Está harto y decide hacer el clásico viaje de descubrimiento. Es un viaje situado en nuestro tiempo, con todo el contexto un poco crudo en que vivimos".