Magistrado tiene responsabilidad en el caso de Abril, dice Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, lamentó que no se investigue al magistrado Héctor Jiménez López por el caso de Abril Pérez Sagaón, pues considera que también tuvo responsabilidad en el tema.

"La Procuraduría solicitó que fueran en este tema revisados tanto los dos jueces como el Magistrado, no solamente los dos jueces y yo no estoy de acuerdo, a mi me parece que también hay responsabilidad en el Magistrado y creo que debería de haber sido revisado por el Tribunal y la Judicatura", comentó.

Jiménez López es señalado por modificar la medida cautelar contra Juan Carlos García, exesposo de Abril Pérez Sagaón, y dejarlo en libertad, asimismo, por negar la reclasificación de delitos menores por el de intento de feminicidio.

La semana pasada, el Poder Judicial de la Ciudad de México informó que los jueces de control, Federico Mosco y Luis Alejandro Díaz fueron suspendidos, acusados de no actuar con perspectiva de género y poner en riesgo a la víctima, no obstante, el magistrado Jiménez López, no recibió sanción.

LO QUE SABEMOS DEL CASO ABRIL

Abril Pérez Sagaón enfrentaba una disputa legal por la custodia de sus tres hijos contra su exmarido, Juan Carlos García, quien fue CEO de Amazon en México.

Ella, al igual que él tenía un alto poder adquisitivo y era ejecutiva en DeCompras.com, en donde fue fundadora. Su expareja también laboró en esa empresa. Abril y Juan Carlos tenían estudios semejantes en gestión de recursos humanos y economía en la MBA en la Universidad de Harvard y, en la Universidad de Pensilvania, así como en el Tec de Monterrey.

Juan Carlos actualmente laboraba como ejecutivo en Elektra. De acuerdo con su perfil en LinkedIn, Juan Carlos García se describe a sí mismo como un apasionado emprendedor de comercio electrónico y tecnología financiera.

La pelea por la custodia por sus hijos al parecer llegó hasta redes sociales en donde ambos compartieron imágenes de supuestas riñas y comentarios respecto al conflicto que mantenían. Hay quienes afirman que Juan Carlos compartió en Twitter fotos en las que se ven manchas de sangre como consecuencia de una riña con su entonces esposa. Esa cuenta actualmente se encuentra restringida.

A través de Twitter, la cuenta @MarianaPerezGzz (ahora dada de baja) se identificaba como amiga de Abril Pérez Sagaón y denunciaba una posible participación de Juan Carlos García en el crimen. Según su versión, la víctima sufría de violencia física por parte del exdirectivo.

El pasado lunes 25 de noviembre, el mismo día que se llevaban a cabo las protestas Contra la Violencia de Género, Abril Cecilia Pérez Sagaón, de 49 años de edad, falleció de un disparo.

Según la carpeta de investigación del caso, los hechos ocurrieron a las 18:50 horas en el cruce de Río Churubusco e Insurgentes, cuando la víctima y un menor de 16 de años resultaron lesionados por arma de fuego. La mujer fue herida en la nuca y falleció posteriormente en el hospital.