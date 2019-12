Lamenta Monreal que investigación contra García Luna iniciara en EUA

El coordinador de la fracción de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, lamentó que la investigación sobre los presuntos actos de corrupción y narcotráfico que se le imputan al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, no haya iniciado en México, que fue donde se desempeñó como encargado de la seguridad del país.

"Nos da tristeza porque debería ser México el que actuara en todos esos casos, que se mantuvieron muchos de ellos en la impunidad y en la complicidad", dijo en entrevista.

Monreal también sostuvo que el proceso "será delicado y largo", por lo que esperará a que haya más información oficial para poder pronunciarse al respecto.

"Obviamente no me alegra que las personas estén en estos procesos, pero si tiene cuentas pendientes con la justicia, tiene que responder a ellas y me temo que será un proceso largo, cuando la justicia de Estados Unidos actúa, tiene elementos muy claros", añadió.