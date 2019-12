Disneyland, el paraíso de la fantasía

Disneyland como se llamo originalmente, Disney Park o Disneylandia, en español, es el parque temático concebido por el productor, guionista, director y dibujante reconocido en todo el planeta por sus enormes contribuciones al mundo de la animación” Walter Elías Disney”. Este parque temático fue construido bajo su supervisión durante 1954 en Anaheim, California y se inauguró el 17 de julio de 1955.

Año a año desde su creación se ha ido remodelando, incluyendo novedades como: New Orleans Square, Bear Country, Mickey´sToontow, StarsWars: Galaxy Edge. Está a 42 km de la ciudad de LosÁngeles, en California, a un poco más de media hora por carretera. Se puede llegar a él en automóvil o en medios de transporte público.

Hay diversas opciones para conseguir entradas para disney. Una de ellas es FASTPASS, que ofrece un ingreso acelerado. Es conveniente comprarlas por internet para poder planificar la estadía con anticipación y no perder tiempo. Para tener en cuenta: las entradas no tienen cambio y no se pueden transferir, algunas actividades, eventos y atracciones tienen un costo extra, así como los traslados a hoteles, alimentos o estacionamientos.

¿Qué hay para ver en Disneyland?

Hoy, disneyland alberga tres hoteles y dos megaparques espléndidos llenos de magia, color y fantasía:

1-Disneyland Park Anaheim fue construido en forma de círculo la calle Main Street USA con carruajes y rodeada de casas victorianas conduce al castillo de la Bella Durmiente que está en el centro, mientras la escultura de Walt Disney con Mickey de la mano custodia el lugar. Este parque temático está compuesto por ocho tierras increíbles, llenas de atracciones:

• Frontierland: Inspirado en Las aventuras de Tom Sawyer.

• Fantasyland: La tierra de los duendes y las princesas.

• Tomorrowland: Dedicado a las tecnologías, viajes espaciales, el futuro.

• New Orleans Square: Recrea una plaza en 1850 en New Orleans.

• Ritter Country: Con la temática de la naturaleza, la vida silvestre y pueblos originarios de

• Mickey´s Town: Un homenaje al famoso personaje animado.

está formado por cinco tierras:

• SunshineSquare: Un viaje maravilloso a la Los Ángeles de los años 20 es la puerta de entrada al parque.

• Paradise Square: Un paraíso con muchos entretenimientos.

• Golden State: Con cinco áreas naturales californianas.

• Hollywood PicturesBacklot: El mundo de las estrellas y el cine.

• A Bug´sLand: Las delicias de los más pequeños

• The Performance Corridor: La vereda de los asombrosos desfiles.

Para recorrerlos en su totalidad se necesitan varios días, ya que son gigantescos. Los turistas suelen preferir la época veraniega para visitarlo pero lo ideal es conocerlos en temporada baja, evitando largas filas en los juegos y aglomeraciones.

Entre los parques de Disneyland y Disney California Adventure se encuentra Downtown Disney una pequeña ciudad, al estilo fantástico del mundo Disney. Se la puede recorrer gratuitamente disfrutando de sus salas de cine, estacionamientos gratuitos, comercios, tiendas, restaurantes, espectáculos musicales, clubs etc.



Este deslumbrante destino es para todas las edades, ya que en cada persona habita el corazón de un niño.