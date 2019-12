VIRAL: Alguien colocó sombreros de vaqueros a las palomas

En Las Vegas, Nevada, han sido captadas diversas palomas utilizando pequeños sombreros color rojo, según se observa en los videos que han sido compartidos en redes sociales.

Robert Lee, residente de la ciudad, contó a medios locales que piensa que alguien ha estado colocando los accesorios a las aves porque 'el rodeo está en la ciudad'.

Pese a que este curioso suceso ha resultado atractivo para varias personas, la organización sin fines de lucro Lofty Hopes, cuyo objetivo es la protección de las aves y otros animales, se encuentra realizando una investigación para dar con el paradero de la persona que ha colocado los sombreros en las cabezas de las palomas, ya que seguramente utilizó algún tipo de pegamento, algo que podría representar algún tipo de peligro para ellas.

Someone is putting tiny cowboy hats on Las Vegas pigeons pic.twitter.com/s936wX1ql7