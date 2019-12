Detienen a Genaro García Luna en Texas

De acuerdo a la periodista estadounidense Ginger Thompson, excorresponsal de América Latina para The New York Times, una fuente señala que García Luna tenía "todo tipo de fotografías con oficiales de Estados Unidos en uno de sus cuartos".

Por su parte el diario Reforma reportó que el gobierno de Estados Unidos fue el que acusó al exsecretario de Seguridad Pública de servir al Cártel de Sinaloa y recibir sobornos millonarios entre 2006 y 2012.

Los cargos de narcotráfico y conspiración fueron presentados por el Departamento de Justicia el miércoles 4 de diciembre contra García Luna ante la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York.

Thompson destaca que durante su periodo como secretario de Seguridad trabajó muy de cerca junto a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y supervisó el programa de la "Unidad de Investigaciones Sensibles", que de acuerdo al reportaje Anatomía De Una Masacre, sus agentes eran entrenados y examinados por la propia DEA, aunque el grupo "tenía un pobre historial manteniendo información fuera de las manos de delincuentes".

Una de las filtraciones señaladas en el reportaje fue la que ocasionó la masacre en Allende, Coahuila.

@ProPublica has learned that Mexico's former security minister, Genaro Garcia Luna, has been indicted on corruption charges in NY and arrested in Grapevine, Tx. Source says Garcia Luna had "all kinds of pictures with US officials in his unassuming one bedroom."