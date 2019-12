Coca Cola lanza edición especial de Star Wars con sables de luz que brillan

El diseño conmemorativo en la etiqueta que muestra a los personajes de 'Rei' y 'Kylo Ren' sosteniendo cada uno un sable, los cuales se iluminan gracias a la tecnología con la que cuentan los envases.

La batería del sistema de iluminación únicamente cuenta con 40 minutos de duración y es irreemplazable, es decir que sólo se podrá utilizar algunas veces antes de que ésta caduque.

Cabe destacar que la compañía de refrescos anunció que sólo se fabricaran 8 mil unidades de esta edición especial de sus botellas y sólo estarán disponibles del 6 al 22 de diciembre en 45 localizaciones secretas en Singapur, por lo que los fans de la saga tendrán que esforzarse si desean obtener estos envases de colección.

Coca-Cola in Singapore releases limited Series of Star Wars bottles with OLED panel in lightsaber

The sword lights up if you take the bottle in your hands. pic.twitter.com/28ZCv05V4l