Harán música desde el silencio

Una serie de conciertos, con propuestas musicales y sonoras contemporáneas, bajo el nombre de Del Sonido del Silencio, es lo que se efectuará del 16 al 22 de diciembre en distintos puntos de la Comarca Lagunera.

El proyecto nació hace tres años, cuando la compositora torreonense Liliana Rodríguez Alvarado organizó en la ciudad una serie de conciertos con nuevas estéticas, por lo que es la segunda vez que se realiza esta dinámica.

El aliciente de la compositora emergió de la carencia de nuevas propuestas en la región, mismas que ella conoció mientras estudiaba en Morelia. La primera emisión de este festival le arrojó alabanzas y algunas críticas de quienes desconocían o eran ajenos a su oferta sonora.

"El silencio es algo que todos los músicos, o sino la mayoría, le teníamos mucho miedo o respeto, casi no lo usábamos. No hay grandes obras escritas donde haya 30 segundos de silencio en una ópera, no hay. A partir de los cincuenta, a partir de John Cage, empezó todo eso".

Los conciertos y pláticas de Del Sonido del Silencio arrancarán este lunes 16 de diciembre en la galería del Teatro Isauro Martínez. Allí, Liliana Rodríguez Alvarado y el capitalino Arturo Mejía ofrecerán un diálogo sobre arte sonoro, para después dar pie a un concierto de vinilos y noise en punto de las 19:00 horas.

Para el martes 17, el escenario se trasladará al Parque Victoria de Ciudad Lerdo, donde se ejecutará la pieza Intercepciones. La obra está compuesta para dos instrumentos de cuerda y una bocina de Scott Cazan (compositor de Los Ángeles, California). La interpretación correrá a cargo de Diana Karen (violín) y la propia Liliana Rodríguez Alvarado (viola) a las 11:00 horas.

"La pieza es un parque público porque la partitura dice: tiene que ser en un espacio abierto […] Cada instrumentista tiene que empezar en un extremo de la plaza, caminar con una serie de notas que nos da el compositor y en medio hay una bocina sonando con sonidos electrónicos".

Para el miércoles 18, se dará una selección de vinilos en un bar ubicado en la avenida Matamoros de Torreón. La propuesta abordará piezas de John Cage, Paulin Oliveiros y Morton Feldman.

El jueves 19, Casa Mudéjar albergará una plática introductoria sobre qué es una instalación sonora, para a continuación revisar la muestra de una instalación del neoyorquino Jordan Topiel Paul.

Para el viernes 20, nuevamente habrá una selección de vinilos, seguida de un performance a cargo del artista Javier Alanís, esto en un bar de la avenida Morelos a partir de las 20:00 horas.

Finalmente, el sábado 21 se pretende realizar una pastorela con los Cardencheros de Sapioriz en una colonia de Torreón, la cual aún no ha sido confirmada, pero tiene la intención de rescatar esta actividad casi olvidada del repertorio cardenche. Liliana Rodríguez Alvarado afirmó que contempló esta tradición debido a las disonancias en su canto.