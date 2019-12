Se disculpan con estudiantes de UG

Por separado, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el rector de la Universidad de Guanajuato (UG), Luis Felipe Guerrero Agripino, ofrecieron disculpas públicas a la comunidad estudiantil, por las omisiones en los casos de violencia de género.

Ambos actos fueron en actos públicos, luego de firmar el convenio que los compromete a atender las exigencias de seguridad y justicia del alumnado y que también obligan al fiscal General del Estado Carlos Zamarripa Aguirre y al alcalde Alejandro Navarro Saldaña a proceder en sus ámbitos.

El gobernador hizo el pronunciamiento en la sesión del Consejo Estatal de Seguridad, en la que además pidió a los alcaldes de 13 municipios en los que hay sedes de la UG a sumarse a las acciones de seguridad convenidas.

Rodríguez Vallejo enfatizó su compromiso de trabajo permanente con la comunidad estudiantil en acciones conjuntas. "Lo más importante es la seguridad de ustedes y queremos que en todos los espacios se sientan seguros".

Por su parte, el rector se disculpó en el Teatro Principal frente a los estudiantes, quienes desde hace seis días mantienen un paro en la Universidad de Guanajuato.

Guerrero Agripino llegó acompañado de los rectores de los campus Guanajuato, León, Irapuato, Celaya y del Colegio del Nivel Medio Superior de la UG, Teresita de Jesús Rendón Huerta, Carlos Hidalgo Valadez, Armando Gallegos Muñoz, Graciela Ma. de la Luz Ruiz Aguilar y José Merced Rizo Carmona, respectivamente.

Ofreció que hará todo lo que esté de su parte para que no queden impunes los casos que se han presentado en esa casa de estudios y a la comunidad estudiantil en general pidió una disculpa "si no he estado a la altura de su causa".