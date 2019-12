Anuncian fin de paro estudiantil en Universidad de Guanajuato

Después de seis días, la Comunidad Estudiantil de la Universidad de Guanajuato comenzó a levantar el paro la noche de este lunes, una vez que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el rector Luis Felipe Guerrero Agripino se disculparon por ser "omisos" en hechos de violencia, muertes y desapariciones de estudiantes.

Los universitarios anunciaron que la protesta formalmente concluirá a las 7:00 horas de este martes, una vez que se han publicado en el Periódico Oficial los acuerdos entre autoridades y los alumnos.

En el Periódico Oficial número 245, Segunda Parte, se publicó el Convenio de coordinación y colaboración celebrado el 9 de diciembre de 2019, entre el Gobierno del estado de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y el municipio de Guanajuato, con objeto de que las partes suscriptoras ejecuten, en el ámbito de sus atribuciones, acciones orientadas a erradicar la violencia contra la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato.

En sus redes sociales, la Comunidad estudiantil pide a sus integrantes junten con sumo cuidado toda la evidencia posible: los carteles, la propaganda, fotografías, mantas, para realizar un archivo histórico.

"Estos días han sido importantes en la historia de todos nosotros y de nuestra Universidad".

Horas antes, el gobernador y el rector de la UG, por separado ofrecieron disculpas públicas a la comunidad estudiantil; el mandatario por las omisiones en los casos de violencia de género y Guerrero Agripino por su omisión en los casos de estudiantes asesinadas o desaparecidas.

Las disculpas las rindieron en actos públicos, luego de firmar un convenio que los compromete a atender las exigencias de seguridad y justicia del alumnado, y que también obligan al fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, y al alcalde Alejandro Navarro Saldaña.

El gobernador hizo el pronunciamiento en la sesión del Consejo Estatal de Seguridad, en la que además pidió a los alcaldes de trece municipios en los que hay sedes de la UG a sumarse a las acciones de seguridad convenidas con la población estudiantil.

"A nombre del estado de Guanajuato les ofrezco una disculpa pública a las víctimas de violencia de género, alumnas y alumnos, por las omisiones que hayan podido existir en los procesos de seguimiento de sus casos", expresó Rodríguez Vallejo.

De acuerdo a clausulado del convenio, al firmarlo, tanto el gobernador como el rector general asumen la obligación de ofrecer una disculpa pública "por la omisión, en su respectiva actuación, en los casos de alumnas y alumnos asesinados y desaparecidos en el estado".

El rector se disculpó frente a los estudiantes que desde hace seis días mantienen un paro en la Universidad de Guanajuato: "Asumo plenamente mi responsabilidad y me disculpo por lo que he dejado de hacer".

En el Teatro Principal precisó que en lo que le concierne, da cumplimiento al compromiso en el que se establece que debe realizar una disculpa pública en un evento oficial de manera solemne y pública, así como a través de comunicados oficiales.

"Me disculpo públicamente por todo aquello que me corresponde como rector general de la Universidad de Guanajuato, por todo aquello que he dejado de hacer como rector y también me disculpo por todo aquello que he dejado de hacer como profesor y también me disculpo públicamente por todo aquello que he dejado de hacer como ciudadano de mi querido México y de mi querido Guanajuato".

El pasado 7 de diciembre en el mismo inmueble, la comunidad estudiantil entregó el documento del convenio al gobernador por medio del secretario del gobierno, al rector, al fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre y al alcalde de este capital, Alejandro Navarro Saldaña, para su firma; en éste contenían sus demandas de seguridad y justicia dentro y fuera de la UG.

El trato también lo signaron el fiscal y el edil municipal, éste anunció su publicación en la gaceta municipal.

El contrato establece dos puntos de inmediato cumplimiento; las disculpas del gobernador y del rector por "omisos" en las desapariciones y muertes de alumnas, y el cese de la coordinadora del programa de igualdad de género de la UG (que el sábado renunció al puesto), como condición para poner fin al paro que iniciaron el 4 de diciembre a partir del asesinato de la estudiante Ana Daniela Vega, y en contra del acoso sexual y la violencia dentro y fuera de la UG.

El cumplimiento de las cláusulas que obligan al gobernador y al rector a disculparse, así como su publicación en el Periódico oficial y en las gacetas de la Universidad de Guanajuato y de la Presidencia Municipal, daría por concluida la "huelga" estudiantil y compromete a las cuatro autoridades involucradas a dar cumplimiento a las diez cláusulas restantes.

En el Consejo de Seguridad, Rodríguez Vallejo enfatizó su compromiso de trabajo permanente con la comunidad estudiantil para la implementación conjunta de mejores acciones. "Lo más importante es la seguridad de ustedes y queremos que en todos los espacios se sientan seguros".