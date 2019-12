Video: Momento en el que labio de luchador de MMA explota por golpe

Aunque las tarjetas de puntuación de Alistair indicaban que él era el ganador de la pelea, le fuerte izquierdazo le dio la victoria a Jairz por nocaut.

Con un invicto de 10-0, el surinamés obtuvo una de las victorias más importantes de su carrera.

A través de redes sociales se difundió el momento exacto en el que Alistair cayó con el labio partido al hexágono.

The moment Alistair Overeem lost his lip to the right hand pic.twitter.com/3YThcV9Bpb