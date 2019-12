Nuestro Recomendado

El rapero mexicano Gastón Espinosa, mejor conocido como Lng/SHT, aseguró que aunque su auge fue hace un par de años, el rap en este país se encuentra en un momento clave en muchos niveles. “La escena del rap tiene muchísimo público ahorita y es por eso que las disqueras han firmado a varios artistas a diestra y siniestra; sin embargo, su auge ocurrió entre 2014 y 2016. No digo que ya haya caído, pero ya todos están volteando hacia el reggaetón de una forma masiva y es porque artistas pop ya hacen esa música cuando antes sólo lo hacían los reggaetoneros”, compartió el rapero de 33 años. No obstante, el músico originario de Cancún, Quintana Roo, aseguró que actualmente el rap nacional vive su mejor momento. “Al rap en México le está yendo muy bien a nivel empresa y escena, los tres grandes exponentes que ahora están son independientes y tienen números gigantes”, refirió sobre sus colegas Charles Ans, Alemán y Gera MX. Lng/SHT, quien experimenta la transición de ser un artista independiente a tener un respaldo discográfico, afirmó que una desventaja de pertenecer a una multinacional es que los procesos de lanzamiento y promoción se vuelven “más burocráticos”. “Es muy difícil para nosotros todavía, y no es crítica, pero es demasiado burocrático. Por ejemplo, mi nuevo video, La marcha de los tristes, lo grabamos hace 10 días y si hubiéramos sido independientes, habríamos tenido más tiempo para terminarlo, pero ahora debes tenerlo listo 20 días antes”, reveló el también empresario. Durante su etapa independiente, el músico disfrutó de los éxitos de su esfuerzo propio, como agotar las localidades para conciertos en recintos importantes del país. Respecto a su decisión de aceptar un respaldo comercial, Gastón explicó: “Quise vivir la experiencia y saber qué tanto he descifrado de la forma correcta como artista independiente, y vaya que logré bastante cuando no tenía disquera”. Recientemente Lng/SHT lanzó su nuevo sencillo titulado La marcha de los tristes, que forma parte de su más reciente álbum de estudio Buenos adultos, disponible en plataformas digitales.

Canciones -Caja de madera. -Llaves, teléfono y cartera. -No voy a salir de casa.