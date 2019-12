Voz de Palco

Apertura 2019 y el equipo ya le deseaba suerte al entrenador en sus futuros proyectos. Leí en un post que su próximo destino sería grupo Orlegi; si Santos ya tiene en Almada un proyecto confiable, su destino sería Atlas.

No me interesó, de momento, investigar más; es cuestión de tiempo saber cuál va a ser el nuevo equipo de Memo Vázquez. Pero no deja de llamar la atención como un club deja a ir al hombre que los puso de nuevo en el mapa; “hasta que le sacaron provecho al estadio”, dijo un aficionado en referencia al Victoria y la aparición del Necaxa en liguilla. El inmueble lució a reventar la noche del sábado.

Ha sido una liguilla ingrata. Los primeros 4 salieron rápido. El líder (durante prácticamente todo el torneo) fue exhibido y reducido a cenizas, se “congeló”, visto desde otro punto de vista. Los tres que le seguían tampoco duraron mucho. Un técnico ganador ya se fue. En fin...

Sin embargo, ha sido una liguilla vistosa, de muchos goles y redenciones... que por cierto tendrá que ser aplazada por el compromiso de Monterrey en el Mundial de Clubes. Rayados es el equipo que se metió al último y ahora parece que se quiere llevar todo. Bien decían: “nadie se va a querer enfrentar a Monterrey si se mete”. Y así ha sido.

Vincent Jansen habló de injusticia para el líder, el líder se disculpó y “amenazó” con volver por más. Y ahora solo quedan dos por el título. Es una historia más de nuestro futbol. A muchos les gusta, a otros solo cuando les conviene. Y otro tanto solo se dedica a criticar. Lo cierto es que ya deberíamos habernos acostumbrado a que todo puede pasar.

Pasado el Mundial de Clubes, pasada la Navidad, se jugará la final mexicana. Sí, habrá futbol entre Nochebuena y Año Nuevo.

Habrá futbol todo el año. ¿Ingratitud? No lo creo. Se trata del sueño de todo aficionado, los ‘extra innings’. A los seguidores de casi todos los equipos no les queda más que seguir por tele la lucha por el preciado trofeo y decantarse por un favorito ocasional, eventualmente. Mientras que los “hinchas” de los dos restantes, aún pueden viajar, soñar, apoyar y posteriormente, celebrar. Presumir un campeonato que solo les durará hasta mayo (a menos que hay un “bi”), porque así es el futbol mexicano. Los invito a seguir a ChampsMX en YouTube, Facebook y Twitter, ahí podremos seguir la charla.