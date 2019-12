Si no se cae, lo tiran

En el marco de la conmemoración del "Día Naranja", el país se convulsionó y entró a debate a lo largo de una semana por las manifestaciones que incluyeron la pinta de algunos monumentos históricos, el asesinato de Abril Pérez, una mujer contra cuya vida ya había atentado su esposo en una ocasión, y el performance de #UnVioladorEnTuCamino, creado por el colectivo feminista chileno #LasTesis.

En la esfera digital el tema tuvo un impacto muy alto, con un alcance potencial de 187.4 millones, 110.3 millones de interacciones, 12,784,124 reacciones, 2,430,651 comentarios, 18,014,927 de compartidos y 77,157,301 de reproducciones.

Las etiquetas bajo las cuales se realizó la conversación fueron básicamente: #UnVioladorEnTuCamino, con un alcance de 57 millones, #ElVioladorEresTu, con 147 millones, Abril Pérez, con 48 millones, #AbrilPérez con 67 millones, #EllasSiMeRepresentan, con 105 millones, #MarchaFeminazi, 87 millones, #NiUnaMenos, 102 millones, #ViolenciaContraLaMujer, 98 millones, #MarchaFeminista, 117 millones, #DíaNaranja, 82 millones y #DíaContraLaViolenciaDeLaMujer, con un alcance de 70 millones.

La audiencia reaccionó en un 30 % haciendo memes del tema, un 24 % aprobó las manifestaciones incluso aquellas en las que se realizan daños a inmuebles, por el contrario critican el uso de la violencia y los daños el 13 %; el 12 % les recuerda a las autoridades que son ellas las responsables de garantizar las seguridad de las mujeres, el 10 % insulta a las mujeres que participan en estas manifestaciones, el 7 % dice que si las mujeres no reciben apoyos es por los casos donde no se ha probado la responsabilidad de los agresores acusados injustamente y solo un 4 % dice que con más violencia no se va a solucionar el problema.

Dentro de las redes sociales, la interacción se determinó de la siguiente forma: Facebook aportó el 18 %, Twitter el 34 %, YouTube el 26 %, los portales de noticias e Instagram el 14 y el 8 % respectivamente. La conversación se jugó de la siguiente forma: Facebook generó el 47 % de la conversación, Twitter el 24 %, YouTube el 10 % y los portales digitales que cuentan con área de comentarios en sus noticias generaron el 19 %.

La ONU declaró que el siglo XXI será el siglo de las mujeres. Donde exista plena inclusión y participación de las mujeres, como una manera de promover la paz y el desarrollo. Sin embargo, esto no se va a alcanzar por decreto. Requiere de la participación en plural.

Manifestaciones como las del #25N o performance como los de #LasTesis cada día serán más recurrentes y pueden transitar por una vía pacífica en la medida en la que haya entendimiento y tolerancia. O serán incluso más violentas, si casos como el asesinato (catalogarlo como feminicidio es un asunto legal) de Abril Pérez se siguen presentando.

Sirva esta columna como un pequeño acuse de recibo, por lo menos en la arena digital las vemos, las escuchamos, polemizamos y polarizamos, nos incomodan, porque no es lo que quieren no nos representan, porque no tenemos el miedo que ustedes tienen no las entendemos, porque no es lo que no es adecuado ni lo pidieron no les aplaudimos, simplemente les digo, lo lograron, la violencia ya se ve, su molestia ya se ve, su movimiento está y si de algo debemos tener seguridad, si no se cae, lo van a tirar.