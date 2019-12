Rechazan consulta de Tren Maya

Organizaciones indígenas, civiles y académicos en la Península de Yucatán, se pronunciaron en contra del megaproyecto del Tren Maya y expresaron su rechazo a la pretendida Consulta Indígena organizada por el Gobierno mexicano, al considerar que incumple el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

Convocadas por el Congreso Nacional Indígena (CNI), región Peninsular, diversas agrupaciones se reunieron en la localidad de Nuevo San Antonio Ebulá, Campeche, para participar en el Encuentro en Defensa de la Vida y del Territorio, en donde acordaron articularse para la ejecución de diversas acciones que frenen el megaproyecto.

"Declaramos nuestro total rechazo a la construcción del denominado Tren Maya, megaproyecto territorial de la 4T, como modelo de desarrollo económico en la Península de Yucatán.

"Rechazamos la consulta que se pretende impulsar desde el Gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, los días 14 y 15 próximo, que justifica la construcción de este proyecto de muerte, pues creemos que no cumple con los requisitos necesarios para considerarse una Consulta Indígena", indicó Geno López, de Calakmul, al dar lectura a los acuerdos.

Sara López, del Consejo Regional Indígena Popular de Xpujil (Cripx), enumeró las violaciones cometidas en agravio de los pueblos originarios, durante el proceso de Consulta, que va del 15 de noviembre al 15 de diciembre.

En concordancia con la postura grupal, dijo que la Consulta Indígena no ha sido previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, como lo marca el 169 de la OIT.

Subrayó que la información que el Gobierno ha transmitido, principalmente a comisarios ejidales, más no a las comunidades, es incompleta y sesgada, ya que solo se enlistan los supuestos beneficios del proyecto, sin mencionar los perjuicios.

"No hay verdadera información y es incompleta. En las comunidades no hay información. Solo nos hablan de lo bueno, pero no dan más elementos que nos permitan analizar y tomar decisiones", sostuvo.

Indicó que la elaboración del Protocolo para llevar a cabo la Consulta Indígena y el ejercicio participativo, fueron impuestos por el Gobierno, pese a que las comunidades debieron participar en su diseño.

Juan Manuel Sandoval, del INAH, subrayó la preocupación del personal sindicalizado del instituto, debido a que la región por donde se ha trazado la ruta del Tren Maya, está plagada de vestigios arqueológicos.