AMLO y el cuestionario Proust

El cuestionario Proust fue concebido como un juego de salón parisino y se cree que lo popularizó la hija del presidente francés Félix Faure en el siglo XIX. La mujer invitaba a sus amigos a tomar el té y les formulaba las preguntas para diversión de los asistentes. El propio Proust lo respondió en dos ocasiones (a los 14 y a los 20 años) y publicó sus respuestas en la La Revue Ilustre XV. Desde entonces el cuestionario quedó vinculado al nombre del escritor. En las últimas décadas la revista Vanity Fair ha publicado las respuestas de muchas celebridades hasta convertirlo en un clásico.

Siempre he tenido curiosidad de saber qué respondería López Obrador al singular cuestionario. Hoy, considerando que esta semana entramos al decembrino respiro de "lupereyes", resulta oportuno relajar los caldeados ánimos que dominan el ambiente. Y como supongo que el presidente no va a contestarlo, propongo un divertimento imaginándonos las respuestas. Sin embargo, la polarización es inevitable, por lo cual me he permitido un set de respuestas desde la perspectiva de uno y otro bando. ¿Cómo se imaginaría un chairo la contestación de AMLO? ¿Cómo se las imaginaría un fifí?. O mejor aún, ¿cómo se las imaginarías usted? A continuación el cuestionario Proust con las respuestas de López Obrador desde la perspectiva de un Moreno de hueso colorado vs. la de un adversario resentido. Un ejercicio para reírnos de la idolatría de algunos / y de la mala leche de otros. En el fondo un ejercicio para reírnos de nosotros mismos.

¿Cuál es su idea de felicidad perfecta? Que ganen los Cardenales las Serie Mundial/Gobernar tres sexenios

¿Cuál es su gran miedo? Que los adversarios impidan la 4T / Que Trump deje de ser mi amigo

¿Qué persona viva le inspira más desprecio? Todo corrupto que medra con el pueblo / Claudio X. González

¿Con cuál personaje histórico se siente más identificado? Benito Juárez/Hugo Chávez.

¿Cuál es la persona viva que más admira? Evo Morales / López Obrador.

¿Cuál es el rasgo que más le desagrada de sí mismo? La necesidad de dormir que impide trabajar 24 horas / Que me quedan grande los sacos.

¿Cuál es el rasgo que más le desagrada de los demás? La deshonestidad/Que no sean de Morena.

¿Cuál considera que es la virtud más sobrevalorada? Hablar inglés / Hablar español correctamente.

¿En qué ocasiones recurre a la mentira? Cuando debo respetar el debido proceso / Cada que digo "yo tengo otros datos"

¿Cuál es su gran pesar? La pobreza del pueblo / No ser beisbolista

¿Qué o quién es el gran amor de su vida? Mi familia / Yo

¿Qué talento le gustaría tener? Mover montañas / Hablar de corridito

¿Si pudiera cambiar una cosa única de su familia qué elegiría? Poder pasar más tiempo con ella / No tener un hermano incómodo

¿Cuál considera que es su gran logro? Servir a México como presidente / Cancelar el aeropuerto y demostrar que soy el mero mero

¿Si pudiera elegir en que reencarnarse, ¿qué sería? Un maestro de escuela/Volvería a ser yo mismo

¿Cuál es su bien más preciado? La banda presidencial / Una bola firmada por Fernando Valenzuela

¿Dónde le gustaría vivir? Hoy en Palacio Nacional / Siempre en Palacio Nacional

¿Cuál es su pasatiempo favorito? El Béisbol / Fastidiar a mis adversarios

¿Cuál es la cualidad que más le gusta en un hombre? La honradez / Que sea incondicional

¿Cuál es la cualidad que más le gusta en una mujer? La honradez / la honradeza

¿Quiénes son sus escritores favoritos? Los liberales del XIX / Mi mujer

¿Cuál es su héroe de ficción favorito? Robin Hood / Ricky Ricón

¿Cómo le gustaría morir? Con la conciencia de que fui un buen presidente / Soy inmortal

¿Cuál es su lema? Primero los pobres / Me canso ganso

www.jorgezepeda.net