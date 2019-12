Es bueno saberlo

Dibuja un cuadro con 9 casillas en su interior y utiliza los múltiplos de 2, del 4 al 20 (4, 6, 8, 10,…20) y colócalos de tal manera que horizontal, vertical y diagonalmente sumen 36. Si no puedes resolverlo, más adelante te lo diré al igual que esta Adivinanza: Quién será la desvelada, lo puedes tú discurrir, día y noche está acostada y no se puede dormir. ¿Quién es? Pregunta: ¿De dónde se saca el Ron? ¿De quién se trata? Fabricó en 1946 una cubierta impermeable para pañal con tela de paracaídas, un pañal de tela de nylon que no dejara pasar el orín a la ropa de su hija ni la ropa de la cuna, consiguiendo la patente para comercializarlos en 1951 con el nombre de Boaters (Primer pañal desechable), mejorándolo con sus investigaciones y vendiendo su idea a Procter & Gamble que lo comercializó como Pampers. Entre 1949 y 1996 patentó más de 20 inventos que hicieron más cómoda la vida de las mujeres. ¿Quién es?

CONOCIMIENTOS: Christian Rosenkreutz, noble del siglo XIV era un médico que descubrió y aprendió la sabiduría esotérica en peregrinación a Medio Oriente entre sabios turcos, árabes y persas, o posiblemente maestros sufí de Zoroastro y después de un largo viaje fundó la hermandad en Alemania en un lugar secreto formada al principio por cuatro y luego por ocho miembros que vivían juntos en un edificio llamado La Casa del Espíritu Santo erigida por él, a cambio de un voto secreto de virtud y fidelidad, les comunicó sus misterio. A él se le debe la Orden Rosacruz, proclama que los rosacruces son los herederos espirituales de las antiguas escuelas de los misterios que florecieron en Babilonia, Egipto, Grecia y Roma y tal vez, anteriormente, pero el movimiento rosacruz comenzó a partir de 1378, fecha en que supuestamente nació Christian Rosenkreutz. LOS LEONES: Nuestro Presidente José María Sánchez Castellanos participó recientemente en la Instrucción Leonística con el Tema: Impacto de las Vacunas, el beneficio que ha obtenido la humanidad a raíz de su descubrimiento y como hemos apoyado los Clubes de Leones en el mundo. Para dar cumplimiento a una de las vertientes de nuestra Oficina Internacional se realizaron pláticas entre los jóvenes de varios centros escolares para prevenir las adicciones; El C. L. Julián Goray de la Rosa donó una bicicleta para Vanessa Ivón Martínez de la Cruz, ganadora del Concurso Local del Cartel de la Paz, quien nos representó en el Distrito; En breve nos pondremos en contacto con los hermanos del Grupo VOSH sobre el traslado de los lentes que utilizaremos en la Campaña del próximo año, por cierto, el Dr. Phil Bugaiski prometió venir con su familia. Los días 23 y 24 de noviembre asistimos a la 2ª. Junta de Gabinete en la ciudad de Parral, Chihuahua como Sede Distrital representado por los Clubes de Leones de los Estados de Durango, Chihuahua, Zacatecas y Comarca Lagunera, congregando a más de 250 personas de las familias Leonísticas, en respuesta a la Convocatoria de la Gobernadora Cuquita González Anchondo. El propósito de la Reunión es enterarnos del Leonismo actual, analizar los trabajos del cuatrimestre y ver los alcances de los programas a realizar apoyados en los Talleres de Trabajo, el intercambio de ideas, los Cursos de Capacitación por los Asesores Distritales y la Convivencia de inter clubes que nos brindan la oportunidad de ampliar nuestro círculo de amistades con otros Leones del Distrito. El Presidente Anfitrión Gabriel Armendáriz Rivera, se encargó de dar la Bienvenida a todos los convencionistas y de organizar una Callejoneada por el centro de la ciudad después de la Misa de Acción de Gracias celebrada en la Parroquia San José y posteriormente la Cena Baile en un Salón Social de esa localidad. (Más la próxima semana). Entretenimiento: La respuesta del cuadro mágico es: De izquierda a derecha Primera fila: 6, 20 y 10. Segunda fila, mismo orden. 16, 12 y 8. Tercera fila, mismo orden. 14, 4 y 18. Comprueba que horizontal, vertical y diagonalmente suman 36. ¿Sencillo no? Adivinanza: La Cama. Pregunta: El Ron se saca destilando una mezcla fermentada de melaza, zumo de caña de azúcar y agua. Se trata de: Marion Donovan 1917-1981.