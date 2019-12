LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

CAMINEMOS HACIA LA PAZ

El perdón, ¿lo conocemos? ¿Qué es el perdón? Perdón es la acción de perdonar y perdonar es remitir o disculpar una falta, ofensa o deuda por parte de la persona afectada. La palabra perdón viene del latín per donare que significa dar. Ahora viene la pregunta más importante: ¿practicamos el perdón?

Mucho se ha escrito sobre la importancia de perdonar lo que te han hecho para poder vivir en paz. La escritora Carmen Duhne dice: "Perdonar algo grande no sólo requiere de tiempo, esfuerzo y determinación. Es necesario estar dispuesto a caminar por todo el sendero que te llevará a la paz."

La paz según los académicos de la lengua no sólo es no estar en guerra. La paz es tranquilidad y quietud, sosiego y buena correspondencia de unas personas con otras. La paz es lo opuesto a la turbación y a las pasiones, según los académicos.

Además debemos entender que el perdón no es un simple mecanismo para liberar de culpa a quien nos ofendió. El otorgar el perdón es un mecanismo más bien enfocado a que yo me libre de la amargura del resentimiento, a que yo tenga paz, a que yo pueda vivir bien, a que haya podido desatar la soga que me mantenía amarrado al puerto del rencor.

Muchas veces decimos "yo perdono pero no olvido" y hay que estar conscientes de que el perdón no necesariamente implica que olvidemos el daño que se nos hizo. Puedo perdonar y seguir estando consciente de ese daño, pero al perdonar decido que ese daño ya no me afecte nunca más en la vida… es casi como si no existiera.

Al perdonar podemos decidir no criticar al ofensor, ni agredirlo verbal o físicamente, ni siquiera mentalmente. Sin embargo no podemos dejar de sentir. Ése es precisamente el mérito de perdonar. Sufro por lo que me hiciste pero no te agredo porque ya te perdoné, porque no te deseo un mal pero tampoco quiero hacer o permitir que yo me sienta mal. Quiero estar en paz.

Los autores que tratan el tema parecen estar de acuerdo en que otorgar el perdón es un proceso: Hay que tener bien identificada a la persona que te hizo el daño y cuál es específicamente la herida que te causó. Hay que tomar la decisión de perdonar, superando el dolor que tenga tu corazón y confesar ante ti mismo que estás perdonando, sin necesidad de que la persona que te ofendió se entere de que lo perdonaste. Puede ser incluso que la persona ya ni siquiera se encuentre en este mundo.

Recuerde: el perdón es un mecanismo para sanar nuestras propias heridas, para que nuestra alma encuentre la paz y la alegría. En este acelerado mundo lleno de conflictos que nos generan penar, practicar el perdón y caminar hacia la paz puede ser el mejor de los propósitos que nos podemos hacer en esta época. ¿Cómo ve? ¿Le entramos?

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios: [email protected], Twitter: @donjuanrecaredo

Anabel Espinoza: ¿Qué es una nigua?

La nigua es un insecto parecido a la pulga pero mucho más pequeño y de trompa más larga. La hembra deposita sus larvas en la piel de los animales y del ser humano, provocando intensa picazón y úlceras graves.

Un jefe debe tener los ojos tan puros como las manos.