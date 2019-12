Pide ACNUR atender a comunidad LGBT

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) e instituciones protectoras de derechos humanos pidieron al gobierno mexicano proteger a la comunidad LGBT+ que ha llegado a nuestro país en búsqueda de mejores condiciones de vida.

Especialistas en temas de género explicaron que esta comunidad sale de sus países de origen, especialmente de Centroamérica, por situaciones de violencia, pobreza o acceso a la salud; sin embargo, México aún no ha adoptado las medidas necesarias para garantizar el respeto a sus derechos humanos.

"México está relativamente alto en términos de lo que se denominan crímenes de odio y discriminación, nos enfrentamos a una realidad compleja porque México tiene una extraordinaria legislación, pero seguimos teniendo un discurso social que a veces lleva a la violencia", dijo Sofía Cardona, de la Unidad de Protección de ACNUR.

Luego del conversatorio "Personas LGBTI en Desplazamiento Forzado", organizado en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, la experta estimó que entre el dos y cinco por ciento del flujo migratorio que México recibió este año pertenecía a esa diversidad sexual.

No obstante, aclaró que la cifra podría variar debido a que las autoridades no tienen información y la ACNUR no atiende a todos los extranjeros.