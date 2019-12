Por esta razón es más fácil que las mujeres hagan el reto viral 'chair challenge'

Dicho reto consiste en poder levantar una silla, pero primero hay que colocarse frente a una pared, caminar dos pasos hacia atrás, inclinarse y tomar el mueble para levantarlo sin incorporarse completamente.

Pese a que los pasos parecen sencillos, cientos de usuarios han dicho que les parece imposible realizarlo, siendo de estos la mayoría del género masculino.

Tinley Park HS Athletic Training took on the chair challenge! Who else can complete it successfully? pic.twitter.com/C7QNbEG8WF

Según explicó al portal Verne el investigador del Instituto de Biomecánica de Valencia, José María Baydal, esto podría deberse al centro de la gravedad, ya que se piensa que los hombres y las mujeres lo tienen en diferentes zonas del cuerpo.

"La localización teórica que concentra todo el peso del sujeto, y la base de sustentación, el área definida por los puntos de apoyo con el suelo, en este caso, los pies", indicó.

Los pies de las mujeres suelen ser más pequeños a comparación de los hombres, por lo que al dar los pasos hacia atrás, ellos quedan un tanto más alejados de la pared, situación que además mueve el centro de gravedad que poseen los barones en la pelvis, un sitio un tanto más alto que donde se ubica el de las chicas.

chan trying the viral chair tiktok challenge and failed, that's why he can't do channie's room right nowpic.twitter.com/821BMSJSJr