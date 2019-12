¿'Olaf' mide 1,62 metros? La red enloquece comparando su estatura

El simpático personaje de Frozen, 'Olaf', se ha convertido en tendencia después de que a través de redes sociales, un fan diera a conocer su supuesta estatura al buscarla en internet.

Según indicó el usuario, el muñeco de nieve mediría 5 píes con 4 pulgadas, el equivalente a 1,62 metros aproximadamente. Dato que inmediatamente causó revuelo entre internautas al comprar estas medidas con la de los otros personajes de la película e incluso con ellos mismos.

Retweet if Olaf is taller than you. Like if not. pic.twitter.com/ZdzycezQKO — Frozen 2 Quotes (@thefrozenlines) December 7, 2019

De ser cierto este dato, 'Ana', 'Elsa', 'Kristoff' y compañía, medirían cerca de tres metros de altura, si se compara con las escenas donde aparecen junto con 'Olaf'.

Sin embargo, este dato podría tratarse de un error, ya que según indica la red 'Ana' mide 1,65 cm y 'Elsa' 1,68.

Por supuesto los memes y reacciones de internautas no se hicieron esperar.

If Olaf is 5'4 then Elsa is MCU material pic.twitter.com/Wn5HufFgDy — MYSTIC7 (@MYSTIC7) December 7, 2019

friendly reminder that olaf is taller than Levi Ackerman pic.twitter.com/JQvaCqfxNh — Fakinaway D. Blaize (@fdblaize) December 7, 2019

¿Lo sabías? Según cálculos de la Universidad de Arandelle, este es Olaf ahora. pic.twitter.com/RqMXDcVWye — Randy Meeks (@randymeeks) December 7, 2019

Voy a empezar a usar a Olaf como respuesta cuando me pregunten mi estatura — Lucía Pradillos (@LuciaPradillos) December 7, 2019

reminder that olaf is taller than obanai, muichiro, nezuko and shinobu pic.twitter.com/L2fMQIZSZ3 — jesse (@windhashira) December 7, 2019

so iam shorter than olaf... pic.twitter.com/VxO1wn3CME — namjoon is mohabbat (@sceneryjune) December 7, 2019

Olaf mide 162 cm. Con esas comparaciones lo digo todo. pic.twitter.com/GkeI0kiuwV — Reflexionando_Series (@ReflexionandoS) December 7, 2019

olaf is 5'4" pic.twitter.com/EGAd6iHU3X — an mcu stan (@scotthopeful) December 6, 2019