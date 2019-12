Feministas queman bandera del América; rechazan parodias

Un grupo de aproximadamente 60 mujeres se manifestó en la Glorieta de los Insurgentes en contra de las parodias que han circulado en redes sociales del performance "Un violador en tu camino", del colectivo chileno Lastesis; la protesta principal fue en contra del video difundido por jugadores sub-17 del club América.

En un pronunciamiento hecho por la colectiva convocante, Las del Aquelarre Feminista, mencionaron que no basta con un comunicado, ya que la burla que se estaba haciendo era muy grave, "se trata de 10 mujeres muertas al día, de miles de desaparecidas y violentadas, esto no puede ser una causante de burla.

"No estamos de acuerdo con que se burlen de la protesta, lo hemos hecho bailando, lo hemos hecho en silencio y hasta que se rompieron los vidrios y se pintaron los muros nos escucharon, ahora que lo hacemos de nuevo cantando, bailando, se siguen burlando, entonces es intolerable y es inconcebible el nivel de odio que existe en esta sociedad contra las mujeres, no lo vamos a seguir tolerando y no vamos a seguir guardando silencio", indicó Andrea Lecona.

Sobre el caso de supuestos elementos de la Marina de México que también replicaron el performance con burlas, sostuvieron que están planeando un movimiento similar en caso de comprobarse que en efecto eran parte de las Fuerzas Armadas.

"Las burlas del equipo de futbol son una reacción patriarcal expresada a través de la violencia simbólica de género, fomentando la tolerancia social hacía un fenómeno social que ha traído graves y funestas consecuencias sociales… También el mensaje es para ellos [los supuestos marinos], queremos que ellos se den cuenta del por qué lo que hicieron estuvo mal", refirió.

Lamentó que la exigencia de mujeres en busca de justicia fuera tomada por miles de personas con motivo de burla y no tomaran en cuenta el problema real de fondo, ejemplificó que en el caso de Karen, las personas arremetieran en contra de ella y no celebraran el hecho de que seguía con vida.

"Ya quisiéramos que muchos de los casos de mujeres que aparecen muertas, terminaran en que una jovencita sólo se estaba divirtiendo y no como en mucho de los casos que no regresan a sus casas, porque son víctimas de violaciones, de feminicidios, considero que tenemos que celebrar su vida", dijo.

Las mujeres se dieron cita para repetir el performance chileno, pero esta vez cambiaron la letra de la canción e incluyeron a los jugadores, la afición, la televisora y los comentaristas al referir quiénes eran los violadores y represores, de acuerdo con la letra original.

La manifestación se desarrolló con un cerco se seguridad discreto, ya que en todos los accesos de la glorieta había un grupo de al rededor 10 policías, algunos equipados con escudos transparentes para contener y otros sólo haciendo presencia y observando a las mujeres.

Cabe mencionar que esta es la segunda semana en que las mujeres salen a replicar este performance que "se ha convertido en himno contra la violencia machista de género al rededor del mundo", en palabras de las activistas.