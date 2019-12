En los medios

Los días previos a la navidad nos acercan más con los amigos y si además comparten la afición por el toro las pláticas son interminables, los temas son variados e interminables, surgen nombres de toreros, de fechas, triunfos, petardos y sonados fracasos, recordábamos la tarde de alternativa de Marco Antonio Alvarado en el querido coso de la Colonia Moderna, los Maestros Eloy Cavazos que iniciaba una de sus despedidas y Pedro Gutiérrez Moya “El Niño de la Capea” fueron padrino y testigo respectivamente.

Lo especial de esa tarde aparte de la alternativa es que el Maestro Cavazos estuvo como siempre en plan grande y más arropado por la afición Lagunera que tanto lo aprecia, pero en “El Capea” encontró la réplica, enorme y deleitando a los tendidos, y deleitándose, nunca en las tardes en que pude ver al salmantino alcanzó las alturas de esa fecha del 25 de noviembre de 1984 fecha del 50 aniversario de la Plaza de toros Torreón, los toros de San Antonio de Triana de Don Manuel Ibargüengoitia fueron nombrados homenajeando a personajes distinguidos en la historia de la añeja Plaza, “Don Joaquín” que hacía y “Don Hugo” formaron el lote del Capea a ambos los desorejo, gran triunfo conquistando además la admiración de la afición de la Laguna.

Esa tarde se homenajeo a Don Rafael Báez único apoderado del Maestro Eloy Cavazos quien al dar la que se supondría daba su vuelta postrera rompía en llanto por el emotivo momento.

Y se anunció la tradicional corrida del primero de enero en Durango, en el cartel Andy Cartagena, Israel Téllez y el novillero duranguense Eduardo Neyra, el valor agregado de esta corrida es que se beneficiara con una prótesis a un joven duranguense ¡bien por la empresa!

El toro me ha dado muchas satisfacciones, en alguna grata ocasión estuve platicando con el Maestro Pedro Moya que advirtió el tono de mi voz más de reclamo buscando una confesión, lo aborde diciéndole “Maestro, usted me debe una, primero puso un poco de cara de asombro y me preguntó ¿por qué? Usted y muchos cronistas dicen que la mejor faena en su carrera en nuestro país la realizo en la Plaza México ¡y no fue así, fue una tarde en mi tierra! Me contesto afable como siempre ¡tienes razón! Ahí le tome la embestida al toro mexicano.

Un día como hoy de 1902 debuta en la antigua Plaza México Rafael Gómez “El Gallo”, en 1924 se transmite por primera vez una corrida por radio, la realizó el periodista Enrique Arizmendi desde el Toreo de la Condesa, en el cartel Manuel Jiménez “Chicuelo” y Victoriano Roger “Valencia II” con toros de Piedras Negras, en 1941 alternativa de Manuel Gutiérrez “Espartero” en el Toreo de la Condesa, de padrino Lorenzo Garza y de testigo Carlos Arruza, en 1947 faena de orejas y rabo para Carlos Arruza en el Toreo de la Condesa, en 1956 se publica el primer número de la revista taurina “El Burladero”, en 1969 en la Plaza México tarde de cuatro orejas y un rabo para Curro Rivera que alternó con Alfredo Leal y Santiago Martin “El Viti”, cortó el rabo a “Miguelito” de Reyes Huerta, en 1997 confirma en la México Vicente Barrera de manos del Maestro Eloy Cavazos y de testigo Mario del Olmo. ¡Hasta la próxima!