Dibujante realiza desconcertante cómic del gato del meme y conmociona a la red

El material en cuestión está inspirado en la divertida imagen de la mujer señalando al felino, el cual se ha convertido en uno de los memes más recurrentes de los últimos meses en la red.

Sin embargo, el cómic muestra una trama desconsoladora, pues cuando la chica en cuestión señala al animal, éste no está en la mesa, por lo que comienza a buscarlo debajo de ella.

En las siguientes viñetas se ve a la mujer salir a la calle a pegar anuncios con la cara del gato con la leyenda 'Perdido' y finalmente caer en depresión sumida en el alcohol al no obtener éxito en la búsqueda del animal.

I did a comic about the woman yelling at a cat meme pic.twitter.com/cj3WKt64f2