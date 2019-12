Le construye a su esposo su propio bar en el patio de su casa

Jayne Tapper estaba tan cansada de que su esposo siempre escapara de su vista para ir beber cerveza a un bar local de la ciudad de Newton Abbot, en Devon, Inglaterra, donde viven, que decidió mejor construirle un pequeño bar a su esposo en el patio de su casa.

Nombró al bar ‘The Doghouse Inn’ y dice que aprovechará la construcción para cuando necesite organizar fiestas para sus hijos, reporta el diario Mirror.

"A mi esposo Paul siempre le había encantado ir al bar local, y parece que no podía mantenerlo en casa. Y entonces me puse a pensar: ¿por qué no crear mi propio pub?", cuenta ella.

Primero gastaron unos 380 mil pesos para nivelar el jardín y más tarde alrededor de 68 mil pesos en la construcción. Luego para la decoración buscaron comprar lo más barato posible en tiendas de segunda mano.

“Paul incluso trae a sus compañeros ahora y parece que siempre estamos ocupados […] Y no solo se ha convertido en una cueva de hombres como tal para Paul, también me encanta usarlo y me encantaría pasar la mayoría de las noches allí. ¡Es genial relajarse y realmente se siente como si estuviera en mi bar local!", añade Jayne.

