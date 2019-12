Tranquilidad y paz de coahuilenses es prioridad: Riquelme

El gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, regresó por tercera ocasión a Villa Unión en menos de una semana para encabezar la ceremonia de entrega de patrullas, armas y municiones a la Policía Estatal y la Policía Municipal de Villa Unión, además de reiterar que la tranquilidad y la paz de los coahuilenses es y seguirá siendo, la prioridad de su gobierno.

"La inversión en materia de seguridad nunca se ha puesto en duda por parte de nuestra administración, es y seguirá siendo la prioridad: la tranquilidad y la paz de los coahuilenses. No permitiremos que vulneren a nuestro pueblo", manifestó Riquelme Solís.

En total fueron entregadas 11 patrullas para la Policía de Acción y Reacción perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, así como tres patrullas para la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Villa Unión, reponiendo así las unidades que fueron dañadas durante el enfrentamiento del pasado sábado 30 de noviembre.

También se dotó de 200 armas largas, 100 armas cortas y cientos de municiones. Todo ello entregado en una ceremonia que se realizó la tarde del jueves entre el edificio de la presidencia municipal de Villa Unión y la plaza principal.

Riquelme Solís destacó el trabajo realizado en conjunto con las diferentes corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno y señaló que la institucionalidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quedó de manifiesto el sábado pasado pues han sido aliados desde hace mucho tiempo, demostrando coordinación y trabajo en equipo.

También agradeció a todos los elementos que participaron en el operativo del sábado y hasta la fecha y reiteró su amplio reconocimiento y gratitud a las corporaciones policiales, así como a los mandos únicos que acudieron a enfrentarse en apoyo a Villa Unión. Además, se comprometió a reponer las unidades que resultaron dañadas de los municipios que apoyaron.

"No hay nada que sustituya la pérdida de vidas humanas, pero la reacción contra los delincuentes ha sido contundente y certera. Lo hemos repetido hasta el cansancio, no van a entrar a nuestro territorio, no se van a apoderar de nuestras calles, ni de nuestra carretera, ni arrebataran la tranquilidad que tanto nos ha costado y que es la base de nuestra prosperidad y desarrollo", enfatizó.

Riquelme Solís estuvo acompañado de Arcedalia Padrón Arizpe, presidenta municipal de Villa Unión, así como de Miguel Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza y el general de Brigada Diplomado del Estado Mayor, Enrique Covarrubias, comandante de la Sexta Zona Militar.

Además de Gerardo Márquez Guevara, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE); José Luis Pliego Corona, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Coahuila; general de Brigada, José Luis Chiñas Silva, comandante de la Guarnición Militar de Piedras Negras y el Coronel Luis Ernesto López Heredia, comandante del 12.° Regimiento de Caballería Motorizado de Piedras Negras.