VIRAL: Encuentran desconcertante imagen en Google Maps

El hallazgo de una extraña imagen en la plataforma de Google Maps, ha desconcertado a usuarios debido a la naturaleza de ésta.

La escena en cuestión fue localizada por un usuario de nombre Stevie Hall, de 41 años, quien según comentó al portal The Sun, se encontraba navegando en la aplicación para ubicar una manera para estacionarse en el German Christmas Market, en Birmingham, Inglaterra.

Sin embargo, al recorrer el sitio con la plataforma de mapas, se percató de un hombre 'verde' con una extraña apariencia, mirando fijamente a la cámara.

"Me quedé congelado de miedo cuando lo vi. De acuerdo con Google, la imagen fue captada en abril, así que ni siquiera era Halloween. No es falso porque puedes ver el reflejo en el carro. No creo en teorías de la conspiración, pero he estado leyendo sobre ellas desde que lo vi. No se ve feliz de que la cámara lo capte", agregó Hall.

Cabe destacar que tras el hallazgo, Google censuró el rostro de la persona.