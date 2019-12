Llega el YouTube Rewind 2019 y los usuarios reaccionan a él

YouTube compartió su Rewind del 2019, mostrando algunos de los videos con más visitas en el año. Material que ha generado diversas reacciones entre los internautas.

A tan sólo unos minutos de haber sido compartido en la plataforma, el video ha conseguido más de 3 millones de reproducciones. Sin embargo, contrario a que encantara al público las reacciones indican lo contrario, pues hasta el momento ha conseguido más de 500 mil no me gusta y más de 300 mil me gusta.

Cabe destacar que el YouTube Rewind de este año incluye a populares youtubers como PewDiwPie, Felipe Neto, Jelly, entre otros, además de mencionar populares videojuegos y canales enfocados a la música y el baile.

Por otra parte el video con más me gusta, fue 'Make this video the most liked video on YouTube', del usuario MrBeast, con más de 43 millones de reproducciones y más de 11 millones de me gusta.

Algunos youtubers también han reaccionado al material conmemorativo, tal es el caso de Drossrotzank, quien a través de Twitter dio a conocer su opinión.