Migrantes burlan el muro de Trump con sólo una escalera

El material que se presume en diversos portales fue registrado en Mexicali, Baja California, muestra a tres sujetos burlar el límite de seguridad, del cual el presidente estadounidense Donald Trump, se enorgullece.

Con una simple escalera, el sujeto escala hasta lo alto ayudado por sus compañeros, para después resbalar con ayuda de los tubos que conforman la colosal estructura y finalmente brincar otra barda más pequeña antes de que los agentes de seguridad fronterizos lo detengan.

This is the newly replaced wall along the US/MEXICO border. #TheWall pic.twitter.com/MIrD3HhVsE