VIRAL: Rana desiste de comerse a un ratón y se vuelven 'mejores amigos'

Un ratón y una rana protagonizaron un increíble momento en fotografías, al pasar de depredador y presa a 'mejores amigos'.

La serie de imágenes que fue captada por el fotógrafo Tanto Yensen, en Yakarta, Indonesia, muestra al anfibio frente a un pequeño roedor blanco, mientras abre su boca con la intención de comerse al otro, el cual parece prepararse para afrontar su destino cerrando sus ojos y apretándose los bigotes.

Sin embargo, instantes después la situación cambia completamente de panorama, pues al parecer la rana desistió de devorar al ratón, lo que da paso a la siguiente escena en la que se ve a ambos 'mostrarse afecto' como si se hubieran convertido en amigos.

Según contó Yensen a medios internacionales, la inusual escena fue registrada en su departamento cuando imaginó que el destino del roedor era convertirse en el almuerzo del otro.

"Normalmente las ranas se comen a los ratones, así que no sé porqué no ocurrió esta vez. Después de eso, parecen grandes amigos. Es la primera vez que veo a una rana que decide no comerse un ratón, es un momento muy peculiar. Demuestra que, en general, cualquiera puede ser amigo, incluso típicamente con el que se supone que odiamos", agregó.