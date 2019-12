VIRAL: Comparan figura de 'Elsa' con Lolita Ayala

A través de redes sociales, internautas han comparado una figura del personaje de Frozen, 'Elsa', con la presentadora de noticias Lolita Ayala, debido al sonido que produce el juguete.

El material muestra a una mujer accionar la figurilla que reproduce la famosa canción Let it go, del personaje, sin embargo, la voz que la canta suena algo distorsionada.

Este detalle provocó que usuarios compararan a la figura con Lolita Ayala y la vez que fue 'poseída por un demonio', al escucharse ronca su voz.

Me acuerdo tanto de mi Lolita Ayala “...casi 100kg de metanfetaminas estaban escondidas... y ya se fue...”



Que tiempos aquellos. pic.twitter.com/y8ejlZKOZ6 — tupandemuerto (@lion_gubl) November 29, 2018

Cabe destacar que el video fue compartido hace un año, pero recientemente internautas lo han destacado.