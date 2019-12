Rechaza AMLO contemplar una reforma fiscal en su administración

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó el planteamiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas de que este gobierno debe llevar a cabo una reforma fiscal progresiva.

"No, ya nosotros tenemos definido que no van a aumentar los impuestos en términos reales, ni va aumentar la deuda, no habrá una, no me gusta llamarle así, reforma fiscal, porque ni siquiera es eso", dijo.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador reiteró que no habrá aumento de impuestos porque no se tiene contemplado y su gobierno hará a un lado ese lenguaje que sirvió para engañar y simular durante mucho tiempo.

"No tenemos pensada ninguna reforma fiscal, si se usa ese término", insistió.

Sobre señalamientos de Cárdenas Solórzano en el sentido que el gobierno de López Obrador no es de izquierda y se podría tener otro sexenio perdido, el titular del Ejecutivo evitó polemizar con el tres veces candidato presidencial de izquierda.

"Respeto su punto de vista, no estoy para polémica, en la democracia debe tenerse debate", expresó.

Ayer miércoles, en entrevista con el periódico El País, el ingeniero Cárdenas consideró que el gobierno de México no es de izquierda.